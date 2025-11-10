El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó al Tribunal Constitucional (TC) hacer cumplir la medida cautelar emitida el pasado 7 de octubre, la cual dispuso suspender los efectos de resoluciones judiciales vinculadas al proceso iniciado por el partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez Tineo.

En un escrito presentado el 3 de noviembre, el procurador público del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, pidió que el TC notifique formalmente a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y al Tercer Juzgado Constitucional, a fin de que cumplan con lo ordenado por el máximo intérprete de la Constitución.

El JNE advierte que la Primera Sala Constitucional incurrió en “una interpretación errónea del principio de independencia jurisdiccional al considerar que dicho principio la exime del deber de acatar las decisiones del máximo intérprete de la Constitución”.

Agrega que esta posición “implica un desconocimiento directo del carácter vinculante y obligatorio de las decisiones del Tribunal Constitucional, así como del principio de supremacía constitucional que rige todo el ordenamiento jurídico”.

Por ello, el órgano electoral pidió que el TC notifique nuevamente a los magistrados de la sala superior y al Tercer Juzgado Constitucional de Lima, bajo apercibimiento de remitir el caso al Ministerio Público si persiste el incumplimiento, para que se investigue una posible desobediencia o resistencia a la autoridad.