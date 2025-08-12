JNE dispuso la suspensión de la inscripción de la alianza electoral ‘Ahora Nación’ mediante la Resolución N° 000248-2025-DNROP/JNE. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La (DNROP) del (JNE) suspendió el trámite de la solicitud de inscripción de la alianza electoral conformada por los partidos Ahora Nación (AN) y Salvemos al Perú.

La medida, formalizada mediante la Resolución N° 000248-2025-DNROP/JNE, se basa en que el partido Salvemos al Perú mantiene dos procedimientos administrativos internos en trámite. El primero es la solicitud de inscripción de diversos directivos, presentada bajo el Expediente N° 872-2025. El segundo corresponde a la modificación de su estatuto, ingresada como Expediente N° 34986-2025.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la calificación de estos trámites es un requisito indispensable, ya que ambos influyen de manera directa en el acuerdo interno que respalda la participación de Salvemos al Perú en la alianza electoral. “En estricta aplicación de los principios registrales, corresponde suspender la atención de la solicitud hasta que se culmine con dichas calificaciones”, señala el documento.

La solicitud de inscripción de la alianza fue presentada a pocas horas del cierre del plazo fijado en el calendario electoral. El personero legal de la coalición, Álvaro Viera, acudió personalmente a la Oficina de Atención al Ciudadano del JNE para ingresar los documentos, oficializando así el .

La nueva coalición llevaría el nombre de “Ahora Nación” y buscaría participar en las elecciones del próximo año. En el lado de Ahora Nación, uno de los líderes más reconocidos es Alfonso López-Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), mientras que Salvemos al Perú cuenta con la militancia del exministro del Interior, Mariano González Fernández.

El pronunciamiento aclara que la suspensión no implica un rechazo definitivo, sino una pausa hasta que Salvemos al Perú regularice su situación interna. Este paso es clave para que la alianza pueda ser evaluada en su conjunto y eventualmente inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas.

