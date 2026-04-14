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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por unanimidad iniciar una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por el deficiente desempeño del organismo en la distribución del material electoral, que impidió que más de 50 mil ciudadanos puedan votar el domingo 12 de abril.

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