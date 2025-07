Fuentes de la JNJ confirmaron a El Comercio que el Pleno de la JNJ adoptó la decisión en mayoría, debido a que el consejero Francisco Távara votó en contra. Mientras que a favor de iniciar las pesquisas votaron Gino Ríos (presidente) María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduvi Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzalez y Cayo César Galindo Sandoval.

El tenor de la investigación se refiere a una presunta afectación del derecho a la “intimidad” alegada por Santiváñez Antúnez, quien adujo que Espinoza Valenzuela le requirió la clave para el ingreso a su cuenta virtual de Icloud, donde tendría información bancaria y familiar.

Además, Santiváñez también denunció a la titular del Ministerio Público por presuntamente haber difundido información reservada de la investigación.

El actual jefe de Oficina de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Dina Boluarte, sostuvo que Espinoza trató de conocer información personal sin orden judicial.

En más de una oportunidad, la presidenta de la República, Dina Boluarte, salió en defensa de su ahora ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez,. (Foto: Jesus Saucedo@photo.gec ) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Santiváñez Antúnez es investigado en la fiscalía por el presunto delito de abuso de autoridad, debido a que en su condición de exministro del Interior habría impulsado un proceso disciplinario contra el capitán PNP Junior Izquierdo, luego de la difusión de diversos audios -donde uno de los interlocutores sería Santiváñez- donde se habla de una presunta protección al prófugo Vladimir Cerrón.

“Es por ello que, la información integra de mi iCloud no puede ser entregada al Ministerio Público, debido a que no existe un respeto a la reserva de la investigación, lo que podría conllevar a la exposición pública de material sensible de mi familia y mi persona que vulneraría nuestra seguridad.” Juan José Santiváñez, exministro del Interior.

De acuerdo al Reglamento de Procesos Disciplinarios, el caso es encargado a uno de los consejeros que hará la labor de “miembro instructor” y al transcurrir el plazo de 30 días, deberá emitir una propuesta determinando si corresponde o no abrir un procedimiento disciplinario. El plazo de la investigación podrá ampliarse por otros 30 días, si así lo requiere el instructor.

El inicio de la investigación deberá ser notificada al funcionario implicado. De acuerdo a fuentes fiscales, hasta la tarde de ayer, la fiscal de la Nación no había sido notificada con el inicio de esta investigación.

De acuerdo al reglamento de la JNJ, el inicio de un proceso disciplinario es inimpugnable y un vez acordado, el ponente o instructor del caso, tendrá un plazo de 60 días para llevar a cabo la recopilación de información que abone a determinar la existencia o no de una responsabilidad administrativa o funcional.

Junta Nacional de Justicia y la Delia Espinoza

Junta Nacional de Justicia Admite a trámite denuncia contra FN por caso Patricia Benavides La Junta Nacional de Justicia (JNJ) admitió a trámite una denuncia interpuesta en contra de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente haber incurrido en inconductas funcionales, por el incumplimiento de la Resolución N.° 231-2025-JNJ que disponía la reposición de Patricia Benavides, en el cargo de fiscal de la Nación. A través de un documento expedido por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, a cargo de Magnolia Martínez, se dispuso que se forme un expediente y sea remitido a uno de los consejeros de la JNJ que actuará como “miembro instructor” para su calificación. La referida resolución fue emitida por la JNJ el 12 de junio del 2025, lo que produjo que Benavides Vargas acuda hasta el Ministerio Público buscando retomar su cargo, pero ello no se produjo debido a que el MP solicitó a la JNJ que le notifique la resolución firmada por todos los integrantes del Pleno y no solo la rúbrica del presidente de la entidad, Gino Ríos. Actualmente, el Poder Judicial dictó una medida de suspensión en el ejercicio del cargo como fiscal contra Benavides Vargas. No obstante, su defensa ya apeló la medida dispuesta por 24 meses. De acuerdo al escrito de la JNJ, la denuncia contra Espinoza Valenzuela fue interpuesta por el ciudadano Luis Caya Salazar.

Congreso acogió denuncia contra Espinoza y archivó denuncia contra miembros de la JNJ

Mientras tanto, en el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente, en parte, la denuncia constitucional que interpuso la bancada de Renovación Popular en contra de la fiscal de la Nación, Espinoza Valenzuela y la Junta de Fiscales Supremos, por presunto incumplimiento de la resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a favor de Patricia Benavides .

No obstante, el grupo de trabajo congresal pasó al archivo las tres denuncias constitucionales que interpusieron los congresistas Elías Varas Meléndez (Perú Bicentenario), Alex Randu Flores Ramírez (Bancada Socialista) y Alfredo Pariona Sinche (Perú Libre) en contra los miembros de la JNJ, Gino Ríos (presidente), María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro de la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduvi Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic Gonzalez y Cayo César Galindo Sandoval, por haber beneficiado a Benavides Vargas con su reposición,

Sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso

Durante la sesión realizada el último martes, la comisión concluyó que no había elementos para determinar que los miembros de la JNJ habrían cometido infracción constitucional ni habrían incurrido en presuntos delitos de usurpación de funciones y avocamiento ilegal de proceso en trámite ante el Poder Judicial.

Las tres denuncias constitucionales de Varas Meléndez, Flores Ramírez y Alfredo Pariona Sinche fueron remitido al archivo por mayoría de votos.

Mientras que, también por mayoría de votos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró “procedente” la denuncia constitucional número 607, contra Espinoza Valenzuela, así como contra los fiscales Supremos Pablo Sáchez, Zoraida Ávalos, y Juan Carlos Villena.

Junta de Fiscales Supremos respalda a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación. Foto: Andina

La decisión de adoptó por 11 votos a favor, 4 en contra y uno en abstención luego de escuchar el informe de calificación.

En la sesión se determinó que los indicios señalan que la fiscal de la Nación, así como la Junta de Fiscales Supremos, no se habrían sometido al orden constitucional al no respectar la separación de poderes y haberse extralimitado en sus funciones. Además, por no acatar la resolución de la JNJ que reponía a Benavides Vargas como fiscal de la Nación.

De acuerdo al informe de calificación, la conducta atribuida a Delia Espinoza, en su calidad de fiscal supremo y fiscal de la Nación, así como los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, y Juan Carlos Villena no solo implicarían una negativa manifiesta de acatar un mandato expreso, válido y obligatorio, emitido por la Junta Nacional de Justicia mediante la resolución debidamente motivada, sino que además, constituiría una afrenta directa a una autoridad constitucionalmente competente.

“En consecuencia, de los hechos expuestos en la presente denuncia constitucional así como de los elementos de convicción que la acompañan se advierten indicios razonables suficientes que justifican el inicio de procedimiento parlamentario de acusación constitucional respecto de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 368 del Código Penal con el fin de llevar una investigación exhaustiva.” Informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Sobre la denuncia por el presunto delito de usurpación de función pública, el informe de calificación determinó que, si bien han presentado la resolución de reposición a favor de Benavides Vargas, lo cierto es que no se ha aportado prueba alguna de que Espinoza Valenzuela haya sido subrogada formalmente como fiscal de la Nación por tanto, no se configura la presunta usurpación de funciones, por tanto este extremo fue declarado “improcedente”.

“Admitir a trámite la denuncia constitucional contra los señores Delia Espinoza Valenzuela, en su calidad de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación; Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, y Juan Carlos Villena en su condición de fiscales supremos titulares por la supuesta infracción de la Constitución en su artículo 45 y Artículo 43; así como por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, por cumplir a los criterios de admisibilidad y procedibilidad”, se concluyó en el informe aprobado.

La denuncia constitucional, como se recuerda, fue interpuesta por los congresistas Miguel Ciccia, Jorge Zeballos, Norma Yarrow, Diego Bazán, Cheryl Trigozo, María Córdova, Jorge Zeballos, Noelia Herrera y Alejandro Muñante.

