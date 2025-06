Este lunes, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por mayoría, anuló una de las dos sanciones de destitución que le impuso en su actuación como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por la irregular remoción del exfiscal Luis Felipe Zapata González, quien laboraba en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Gino Ríos (presidente), María Teresa Cabrera (vicepresidente), Jaime de la Puente Parodi (ponente del caso), Cayo Galindo, German Serkovic y Víctor Chanduví votaron a favor de Benavides y anularon la sanción de destitución. El voto en minoría y en contra de que se anule la sanción impuesta fue del consejero Francisco Távara.

En enero del 2025, cuando la actual conformación del JNJ asumió funciones, uno de los primeros casos en resolver fue el proceso disciplinario ordinario seguido contra Benavides Vargas. Así, a través de la Resolución 051-2025-Pleno-JNJ halló responsabilidad contra la exfiscal por dos “faltas muy graves”.

En ese momento, el pleno de la JNJ concluyó que la entonces fiscal de la Nación removió al fiscal adjunto Zapata Gonzáles en represalia, por investigar al fiscal Miguel Ángel Vega Vaccaro, quien había sido nombrado por Benavides como fiscal supremo provisional.

Para lograr la remoción, Benavides se habría valido de un informe elaborado para demostrar la baja productividad del referido fiscal y dicha acción había generado un trato humillante.

La remoción, señaló la JNJ careció de la debida motivación e incurrió en coacción laboral, violando principios fundamentales de la función pública, como la ética, la probidad y el respeto al debido proceso.

La investigación contra Vega Vaccaro, fue dispuesta por la exfiscal supremo Bersabeth Revilla, quien también fue removida del cargo por Benavides; y que forma parte de otro proceso disciplinario.

Sin embargo, ahora, tras la reconsideración interpuesta por Benavides Vargas, la mayoría del pleno de la JNJ, consideró que solo hubo “falta muy grave” en uno de los dos hechos.

El ponente de la reconsideración, Jaime de la Puente Parodi, señaló que del análisis de las pruebas nuevas presentadas por la exfiscal, no se logró desvirtuar que Benavides se haya valido de un informe de datos de productividad falsos, para sacar a Zapata González de la fiscalía suprema en la que venía laborando.

De la Puente Parodi resaltó que luego de ello, el referido fiscal removido no fue víctima de una trato humillante o degradante, como lo fue en el caso de la exfiscal Bersabet Revilla, quien fue enviada a trabajar a otra fiscalía a cargo del fiscal Vega Vaccaro, a quien investigó.

“Si bien, se encuentra probado que no realizó un correcto ejercicio al remover de su cargo al fiscal zapata González, no se evidencia que con dicha decisión haya obtenido un beneficio ilícito o haya perturbado el desarrollo de un caso específico. Haciendo un examen de proporcionalidad, resulta uan medida medida de fuerte intensidad que se adecue a los hechos acreditados. Sin embargo, no se estima que la única sanción aplicable deba ser la destitución.”

Pleno de la Junta Nacional de Justicia