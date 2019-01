JNJ: debate sobre ley orgánica entra a recta final en el Congreso

La Comisión de Constitución, que preside la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), debatirá este lunes el predictamen sobre la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo a la agenda del grupo, el predictamen recae en seis proyectos de ley, entre ellos el que presentó el Poder Ejecutivo el 18 de diciembre pasado, hace más de un mes.

Desde el Poder Ejecutivo se ha considerado que hay demora en el Congreso en cuanto al debate sobre la propuesta. Esto considerando que este 30 de enero vence el plazo de la ampliación de la legislatura del período 2018-2019, de acuerdo a lo determinado por el presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry.



¿En qué situación se encuentra el asunto?

-Lo avanzado-

La Comisión de Justicia, presidida por el congresista Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), inició el estudio del proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo el 27 de diciembre último y contó, dentro de sus sesiones, con las opiniones del ministro de Justicia, Vicente Zeballos; el defensor del Pueblo; Walter Gutiérrez, el contralor de la República; Nelson Shack: el ministro de Educación, Daniel Alfaro, entre otros.

Con ello, tenían previsto votar el predictamen de la ley orgánica el 16 de enero, pero después de unos impases por falta de quórum, este se aprobó dos días después.

De otro lado, el pasado 19 de diciembre también se derivó a la Comisión de Constitución la propuesta del Ejecutivo. Rosa Bartra sostuvo hace unos días que el grupo que preside no ha dejado de trabajar sobre el proyecto de ley orgánica de la JNJ.



Al igual que la Comisión de Justicia, el grupo de trabajo invitó al ministro de Justicia, el defensor del Pueblo, el contralor de la República y al fiscal de la Nación.

-Lo que falta-

La Comisión de Constitución tiene programado sesionar este lunes y martes. De acuerdo a su agenda, se verá el predictamen de la ley orgánica de la JNJ.



Bartra mencionó el último martes que el dictamen de su grupo “está muy avanzado”. “Hemos avanzando muchísimo. Estamos trabajando porque debemos dar cuenta de un dictamen serio. Tenemos que hacer una reforma seria del sistema de justicia”, dijo a RPP.

Al respecto, el presidente del Parlamento adelantó que consultará este lunes en la Junta de Portavoces si se está de acuerdo con que el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia se debata en el pleno sin esperar que la Comisión de Constitución emita su dictamen.



Además, de no aprobarse el proyecto del Ejecutivo, dijo no descartar ampliar nuevamente la legislatura.“Esperemos que no sea necesario (ampliar la legislatura) y que la ley se apruebe en este mes”, enfatizó Daniel Salaverry.

Precisamente, el pleno del Parlamento tiene programado sesionar en estos días, que serán claves para la implementación de la JNJ.