La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, planteó anoche que se suspenda la juramentación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), prevista para este mediodía en San Borja. La propuesta se da en medio de los cuestionamientos por la designación del excongresista Marco Tulio Falconí.

Los miembros titulares y suplentes del organismo tienen programado jurar ante la comisión especial que los eligió, y que fue encabezada por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Sin embargo, como acto previo a esa ceremonia, la comisión especial informó que se reunirá a las 9:30 a.m. en la sede de la Defensoría del Pueblo para “tomar acuerdos finales”. “Imagino que conversaremos, se analizarán los cuestionamientos”, adelantó la titular del TC anoche a “Cuarto poder”.

Ledesma se sumó a la titular del Ministerio Público (MP), Zoraida Ávalos, al deslindar de un comunicado de la comisión especial –que ellas integran–, en el que se defiende la bonificación del 10% otorgada a Falconí por su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Sin ella, hubiera quedado como tercer suplente y no como miembro titular de la JNJ.

Según un pronunciamiento del MP, Ávalos “no tuvo conocimiento previo del comunicado divulgado por la comisión”. Asimismo, la fiscal de la Nación ha ratificado su voto en discordia por la elección de Falconí al considerar que la bonificación no le corresponde. Pero también lo considera no apto por otras razones. Es más, precisa que la mayor discrepancia es por el rubro “solvencia e idoneidad”.

Por otro lado, un comunicado del TC emitido ayer por la mañana señala que ni Ledesma ni su antecesor Ernesto Blume fueron consultados “ni tuvieron conocimiento del acuerdo para publicar dicho comunicado”.

Por la noche, Ledesma cuestionó también que recién hoy, el mismo día de la juramentación, se vayan a publicar los detalles de la selección y nombramiento.

“Yo soy partidaria de que se postergue la juramentación. Primero, tiene que salir este documento en que se explique qué criterio se ha tenido para el nombramiento de la junta”, refirió a “Cuarto poder”.

-No renunciará-

La asociación civil Transparencia sostuvo que la comisión especial debe hacer públicas las calificaciones otorgadas a cada postulante, las votaciones realizadas y las motivaciones respectivas. Instó al grupo a reunirse a fin de “garantizar la transparencia, probidad y legitimidad del proceso” y, bajo esos mismos términos, pidió a Falconí que renuncie a ser parte de la junta.

Este defendió anoche la bonificación a su favor y resaltó que, si bien Ávalos se opuso, los otros seis miembros de la comisión especial coincidieron en que sí le corresponde.

En esa línea, aseveró que “definitivamente” no renunciará y consideró que sería una “arbitrariedad” si la comisión decide revisar su caso. “Este proceso ya concluyó, si puede haber una variación estaríamos atentando contra el principio de seguridad jurídica. Es el acabose”, refirió en entrevista con Canal N.

Manifestó también que las diferencias internas de la comisión no pueden perjudicar a los postulantes, quienes participaron con las reglas fijadas legalmente.

“No lo acepto. Tendría que pedir la revisión de todo el proceso, de todos los integrantes sin excepción. Soy respetuoso de todas las decisiones que se han tomado, no estoy de acuerdo con la calificación que se ha hecho. Si me hubieran colocado la calificación correcta, estaría en el segundo lugar y hoy no se estaría discutiendo la bonificación”, señaló.

Este Diario intentó comunicarse con Walter Gutiérrez para tener detalles del comunicado de la comisión especial y su posición sobre el planteamiento de Ledesma, pero no fue posible.