Marco Tulio Falconí -cuya juramentación como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue suspendida- admitió que nunca antes en su carrera profesional había usado la bonificación del 10% que se le otorga a los licenciados de las Fuerzas Armadas que participan en un concurso público. La aplicación de este beneficio está siendo evaluado por la Comisión Especial que preside Walter Gutiérrez.

“(¿Usó antes esta bonificación en algún otro concurso de méritos?) No, porque para esos cargos no había formatos donde se decía si era licenciado o no. No (he hecho uso de ese bono) porque ellos tienen unos formatos”, señaló en declaraciones a RPP.

Ayer, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) concluyó que Marco Tulio Falconí no debió recibir la bonificación del 10% sobre el total de su calificación en la etapa de entrevistas en el marco del concurso público para la Junta Nacional de Justicia.

“Antiguamente, en otros casos, uno se presentaba a los concursos y no aparecía (la opción para marcar si uno era licenciado) porque, no nos olvidemos, que recién esto aparece a partir del año 2008”, exclamó Falconí.

Por medio del informe técnico N°000013-2020-SERVIR-GPGSC, la gerente de Política de Gestión del Servicio Civil, Cynthia Sú Lay, precisó que el artículo 57 de la Ley N°29248, los egresados de los colegios militares, como Falconí, se encuentran excluidos de la condición de licenciados de las Fuerzas Armadas.

“Por lo tanto, no son acreedores a los beneficios que la Ley N° 29248 establece, como la bonificación del 10% en los procesos de selección de personal de la administración pública”, agregó.

También refiere que el beneficio a favor de los licenciados de las FF.AA. que realizaron el Servicio Miliar Acuartelado o No Acuartelado solamente debe ser otorgado a aquellos que hubieran obtenido esta condición “en el marco de la vigencia de la Ley N°29248”, que fue modificada en el 2009.

Falconí terminó la secundaría en 1975 en el colegio militar Francisco Bolognesi, de Arequipa.

La Comisión Especial de la JNJ, que este miércoles escuchó los descargos de Marco Tulio Falconí por cuestionamientos sobre sus vínculos con César Hinostroza, le otorgó un plazo de cinco días al exparlamentario para que responda el informe de Servir.

Marco Tulio Falconí cuestionó que, a pesar de que Servir acompañó en el proceso de selección a la comisión especial, recién ayer envió a esta entidad el informe sobre su caso cuando el concurso terminó el 30 de diciembre del año pasado.

“El beneficio es para licenciados de las Fuerzas Armadas. En este caso soy licenciado de las Fuerzas Armadas porque expresamente la ley lo dice. Solo que después se deroga la ley. Digamos, es un derecho adquirido”, consideró.

Marco Tulio Falconí también mencionó que tras su designación, la comisión especial emitió un comunicado en el defiende el beneficio del 10%. Cabe recordar que, luego de emitir este comunicado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, indicó que no fue consultada.

Ávalos fue la única que, en el fundamento de su voto en contra de que Falconí sea nombrado miembro de la JNJ, fue la única que consideró que no le correspondía el beneficio para licenciados de las FF.AA.

“Yo, particularmente, considero que sí me corresponde, pero esperemos que la comisión especial resuelva el miércoles. Como el plazo vence el miércoles, espero recabar antecedentes de otros casos en los que se ha aplicado (el beneficio)”, aseguró el abogado.