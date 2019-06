JNJ: los momentos más tensos en las entrevistas a los candidatos

Las entrevistas personales a los tres candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que aprobaron la prueba de conocimientos no estuvieron exentas de cuestionamientos y críticas a momentos puntuales de sus respectivas trayectorias o accionar pasado.

Se trató de la última prueba del proceso a la espera de conocer este martes los resultados finales del mismo, a fin de que los seleccionados juren a sus cargos ese mismo día. Cada uno de los postulantes respondió las preguntas de los miembros de la comisión especial de la JNJ por aproximadamente una hora, en base a un orden establecido mediante sorteo con notario público. El primer turno fue del abogado David Dumet Delfín, ex funcionario de distintos ministerios; el segundo del ex fiscal supremo adjunto Víctor Cubas Villanueva; y el tercero de Pedro Patrón Bedoya, ex viceministro de Justicia en el primer gobierno del fallecido Alan García.

Mientras alguno de los postulantes era entrevistado, los otros dos permanecieron en un ambiente separado, sin contacto con el exterior, sin sus respectivos teléfonos celulares y acompañados de una notaria, explicó el secretario de la comisión. Esto con el fin de garantizar que no tuvieran acceso a las preguntas que se formularon en cuatro bloques: trayectoria personal y profesional del candidato; aproximación y conocimiento del sistema de justicia y de la reforma judicial; ética y probidad; y finalmente aspectos puntuales de sus trayectorias.

—Dumet y sus tuits—

Fue en ese último punto en el que vinieron preguntas que evidenciaron tensión en los postulantes, principalmente en cuanto a los casos de Dumet y Cubas. En el cuanto al primero, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos le recordó un mensaje que él publicó en Twitter. Y le preguntó si —por el mismo— consideraba que había cometido un acto de violencia contra la mujer y si creía que tras ello estaba en capacidad de integrar la JNJ.



Twitter.

Tras esbozar una sonrisa y mientras tomaba con ambas manos un lapicero, Dumet aseguró que esos tuits no lo definían como ciudadano ni como profesional. “Reconocí, hice esos tuits. Me excedí, ciertamente. Pero decir a partir de ahí que promuevo o he realizado actos de violencia contra la mujer, por supuesto que no”, explicó acotando que respondió de manera “visceral” frente a un calificativo contra un abogado amigo.

En cuanto a otros tuits que le fueron criticados, manifestó que —como ciudadano— respondió a situaciones que lo indignaron, pero “en exceso”. Consultado también por Ávalos sobre el enfoque de género, refirió que tal perspectiva implica no perder de vista desigualdades a corregir desde el lenguaje hasta la propia actuación o desempeño.

David Dumet dijo que definirlo solo por sus tweets es parte del "tiempo de la posverdad". (Foto: Poder Judicial / Video: Canal N)

Más adelante, consultado por Jorge Alva, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobre cuál sería su posición ante jueces o fiscales que usan las redes sociales con fines políticos afectando derechos de las personas, expresó que “una cosa es actuar como ciudadano, el espacio de libertad que uno tiene es mayor que como funcionario público”. En este último caso, dijo, “esa libertad de expresión no se tiene”. Antonio Abruña, decano de la Universidad de Piura (Udep), se inhibió de participar de la entrevista a Dumet.

Twitter.

—Cubas, Montesinos y el Caso Madre Mía—

Durante el turno de Cubas, José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, fue quien hizo las preguntas más punzantes sobre la trayectoria del postulante. En principio, le cuestionó por una declaración del encarcelado ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos ante la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, respecto a la decisión del ex fiscal de archivar la investigación por la venta de ropa donada por japoneses para los peruanos en situación de pobreza.



Lecaros expresó que Montesinos dijo a Echaíz que le entregó un sobre con US$50 mil a Cubas y que este le agradeció. “Eso es un hecho completamente falso, indudablemente se dio como consecuencia de las actividades que desarrollamos en el Ministerio Público”, respondió el candidato atribuyendo además las afirmaciones del ex asesor a su accionar como fiscal en el marco de los casos La Cantuta y Barrios Altos en la década de 1990. Asimismo, aseveró que archivó la denuncia sobre la ropa donada “porque no se encontraron mayores elementos”.

Víctor Cubas Villanueva, candidato a la JNJ. (Video: Justicia TV)

El titular del Poder Judicial también señaló a Cubas como “gente de confianza” de la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán (1992-1997), condenada en el 2003 a 10 años de prisión —salió en libertad en el 2008— por los delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento personal y omisión de denuncia por sus vínculos con Vladimiro Montesinos. “Debo haber sido gente de confianza porque trabajaba conforme a las tareas que se me asignaban y me correspondían en el ejercicio de la función. En el momento que he desempeñado esas funciones no había sospecha alguna respecto a la relación de la doctora Blanca Nélida Colán Maguiño con el gobierno y los sectores corruptos de nuestro país”, se defendió el aspirante a la JNJ.

Lecaros pidió a Cubas que explique por qué en el 2009 archivó la investigación contra el ex presidente Ollanta Humala por el Caso Madre Mía. El postulante manifestó que se pidió ampliación de la pesquisa hasta en tres oportunidades y que, ante las contradicciones de testimonios, no se pudo construir una hipótesis verosímil.

Pero Cubas tuvo que responder por otro cuestionamiento. Lecaros le preguntó si le parecía ético que su hijo Óscar Cubas Barreto haya sido nombrado procurador supranacional en octubre del 2012 por el gobierno de Humala. El entrevistado respondió que su familiar venía de una carrera en el sector y conocía de los procesos tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Vino más. Lecaros también cuestionó que en setiembre del 2015 el hijo de Cubas haya sido nombrado representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Antes de responder, el entrevistado tomó un sorbo de agua y luego explicó que Cubas Barrueto se desempeñaba en el Ministerio de Justicia en el área de defensa de los casos promovidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH.

Víctor Cubas Villanueva, aspirante a la JNJ. (Video: Justicia TV)

Cubas defendió las cualidades profesionales de su hijo. “Han sido nombramientos formulados por resolución suprema, pero que no se deben al pago de ningún favor. Tampoco le hecho ningún favor al señor Humala […] Cumplo con mi función de acusar cuando hay elementos para acusar, pero no puedo si es que en un expediente, sea de la persona que fuere, no tengo elementos para acusar. Y en este caso, hubo muchísimos intereses en juego para que se acuse pero sin fundamento alguno. Y yo no me voy a prestar y no me he prestado nunca para servir de instrumento para hacer cosas injustas”, finalizó.

Recordó, además, que entre el 2017 y 2018 fue jefe del gabinete de asesores del ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Y que en febrero, marzo y mayo del 2019 ha desarrollado trabajos de consultoría para el Ministerio Público. Esto durante la gestión de Zoraida Ávalos, quien se inhibió de la entrevista personal al candidato a la JNJ.

—Patrón y una precisión—

Finalmente, sin mayores sobresaltos se produjo la entrevista a Patrón Bedoya. Lecaros solo le pidió una aclaración al considerar que dio algunos conceptos no muy claros sobre la ratificación de jueces y fiscales durante una entrevista publicada el 13 de abril pasado en “Expreso”.



“Quisiera precisar que, desafortunadamente, el periodista que fue a entrevistarme ese día era un joven. Le traté de explicar lo mejor posible las ideas para que pueda verter, pero a la hora de traducirlo en el texto de la entrevista, pues omitió algunos conceptos”, dijo un sonriente Patron Bedoya. En su caaso, Jorge Alva, rector de la UNI, se inhibió.

Otras de las preguntas a los tres candidatos versaron sobre los límites a la relación entre los miembros de la JNJ y el poder, referido a ministros, congresistas, empresarios e incluso ONG. Los entrevistados abogaron por que los miembros del organismo mantengan su autonomía e independencia.