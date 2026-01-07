María Teresa Cabrera: ¿Quién es la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia?

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) empezó un nuevo año de labores sin mayores cambios. La línea de hermetismo, escasa rendición de cuentas y decisiones a puertas cerradas que se instauró en la gestión Gino Ríos, ahora seguirá con María Teresa Cabrera, quien juró como nueva presidenta de la entidad para el período 2026.

Fuentes de la entidad han señalado a El Comercio que en el período que cerró, la entidad era manejada, principalmente, por Ríos y Cabrera, por lo que no esperan mayores cambios.

Este martes, en la ceremonia de juramentación al cargo, Cabrera Vega buscó arremeter contra las “entidades públicas” que conforman el “sistema de justicia” acusándolas tener una “crisis reputacional”. No obstante, cabe precisar que las entidades comprendidas en dicho sistema son el Ministerio Público (MP), el Tribunal Constitucional (TC), la misma Junta Nacional de Justicia y, el Poder Judicial (PJ).

Precisamente, durante la ceremonia, en el palco de honor estuvieron la magistrada Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional que favoreció a la JNJ con una medida cautelar vinculada a una demanda competencial que la entidad inició contra el PJ, por un caso vinculado a la inhabilitada exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

A su costado se ubicó el congresista Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de la República, entidad que inhabilitó a Espinoza Valenzuela. Y junto a este, Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino que reemplaza a Espinoza, y que fue reincorporado a la función fiscal por el TC y la JNJ.

La ausencia de la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello Giraldi, era notoria. Al inicio de la semana, Tello se pronunció en contra de aquellos que buscan restar las competencias que tienen los jueces, en clara alusión a la decisión del TC y de la JNJ.

En la ceremonia también juró el consejero Víctor Chanduví como vicepresidente de la JNJ.

En su discurso, Cabrera Vega aseguró que su institución no realizará una “cacería de brujas” y que abrirá las puertas de la entidad, pero precisó que será para los magistrados.

Anunció que su gestión se desarrollaría en cinco ejes, “con independencia, imparcialidad y objetividad”, respetando el debido procedimiento.

“Cada caso es y será analizado aplicando criterio de razonabilidad y proporcionalidad para ser justos en nuestras decisiones, entonces, que quede claro, aquí no existe ni daremos lugar a ninguna cacería de brujas.” María Cabrera, presidenta del JNJ 2026

Precisamente, uno de los casos que deberá resolverse en su gestión será la ratificación o no en el cargo del fiscal supremo titular y exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. El magistrado, como se recuerda, viene siendo objeto de dicho proceso como parte de la Ley de Carrera Fiscal.

Hoy miércoles, la JNJ realizará una “audiencia ampliatoria” del proceso de ratificación para Sánchez Velarde con la participación del consejero Jaime de la Puente Parodi, quien no participó en la audiencia del pasado 28 de noviembre.

La JNJ ya tiene como antecedente la suspensión en el cargo de Delia Espinoza, cuando esta se desempeñaba como fiscal de la Nación.

Como se recuerda, la comisión de procesos disciplinarios de la JNJ, presidida entonces por Cabrera Vega, inició una investigación contra Espinoza, por no haber ejecutado una resolución que beneficiaba a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Además, fue la miembro instructora de su investigación preliminar y como tal fue la que propuso iniciar el proceso disciplinario y suspensión en el cargo de Espinoza Valenzuela, que se terminó concretando en setiembre del 2025.

La inhabilitada Espinoza llevó su caso a la vía judicial, que ordenó su reposición; una de las razones por las que la JNJ decidió interponer una demanda competencial en contra del PJ y que Cabrera seguirá impulsando para su resolución ante el TC.

En su discurso, la ahora presidenta de la JNJ también citó a Platón para resaltar que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el cual no está preparado, puesto que la incompetencia en posiciones de poder puede ser tan dañina como el soborno o el fraude.

“Cuanto más alta la responsabilidad el compromiso es mayor, si no somos idóneos no debemos aferrarnos al puesto y menos buscar artilugios legales para atornillarnos, eso es propio de los angurrientos. Buscar poder por el poder es propio de las autoridades egoístas que solo quieren servirse a sí mismos, las autoridades no personificamos a las instituciones”, dijo.

Cabrera Vega recordó su función como excongresista (2020-2021), asegurando que a diferencia de otros funcionarios, los parlamentarios son elegidos por miles de votos.

En efecto, Cabrera Vega saltó a la palestra política al convertirse en una figura mediática tras dictar una condena efectiva contra la periodista de espectáculos, Magaly Medina.

La hoy presidenta de la Junta Nacional de Justicia fue una de las candidatas que postuló y llegó al Congreso por el partido político Podemos Perú (PP) liderado por José Luna Gálvez.

Luna Gálvez, como se recuerda, viene siendo investigado desde el 2018; y posteriormente acusado, por haber integrado una presunta organización criminal dirigida a copar tanto la Oficina de Procesos Electorales (Onpe) y el exConsejo Nacional de la Magistratura, entidad que fue reemplazada por la Junta Nacional de Justicia que hoy dirige Cabrera. La fiscalía ha pedido 22 años de cárcel para Luna Gálvez.

Cabrera Vega tampoco se guardó las críticas hacia sus antecesores que integraron la JNJ en el período 2020-2025. Los acusó de falta de diligencia al haber dejado pendientes decenas de denuncias y procesos sin pronunciamiento.

Hizo un símil entre el informe de la exintegrante de la JNJ Inés Tello, quien presentó su propuesta para destituir a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides el mismo día en que fue inhabilitada por el Congreso, con la situación de dos jueces que siguieron expidiendo resoluciones por casi una año, pese a que habían sido destituidos por sus antecesores quienes no ejecutaron la destitución, dijo.

“Tampoco podía pasar por agua fría el que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucionales procesos inmediatos por haber afectado derechos fundamentales de los administrados. Dichos procedimientos express, en mi opinión, fueron aberraciones procedimentales encubiertas para destituir a magistrados, no solo perjudicándolos en su carrera, sino socavando la imagen y funcionalidad a las instituciones a la que pertenecen, generando desprestigio en la opinión pública”, anotó.

Cabrera Vega inició así sus funciones como presidenta de la JNJ para el período 2026. No obstante, su gestión podría ser la ultima si el Pleno del Congreso aprueba en la segunda legislatura del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, el Informe Final de la Etapa 1 para la Reforma Integral del Sistema de Justicia.

Dicha propuesta legislativa contempla la reforma de diversos artículos de la Constitución, entre los que destacan la creación de la Escuela Nacional de Justicia que reemplazará a la actual JNJ.

Su herencia legislativa que afectó el proceso de colaboración eficaz y sus antecedentes en el PJ

A pesar de haber transitado como jueza del Poder Judicial (PJ), María Teresa Cabrera dejó como herencia una de las reformas más perjudiciales para el proceso de colaboración eficaz.

Durante su gestión como congresista de Podemos Perú (PP), en el 2021, presentó un Proyecto de Ley que terminó siendo tramitado y promulgado en marzo del 2024, en el cual limitaba los plazos del proceso de colaboración eficaz.

El proyecto de la ahora presidenta de la JNJ, siendo ley, modificó diversos artículos del Código Procesal Penal, estableciendo únicamente en ocho meses -prorrogables en 20 meses para casos complejos- el tiempo para que la fiscalía pueda corroborar las declaraciones y pruebas presentadas por los colaboradores eficaces.

De acuerdo a los antecedentes de afiliación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Cabrera Vega estuvo afiliada al Partido Podemos Perú (PP) desde el 23 de marzo del 2019 hasta el 20 de febrero del 2023.

Como se recuerda, fue electa congresista por PP para el período complementario 2020-2021. En las Elecciones Generales del 2021 tentó sin éxito la vicepresidencia de la República integrando la plancha presidencial que tenía a Daniel Urresti como cabeza de lista.

Hoy, Urresti está sentenciado por tentativa de homicidio mientras que su exlíder José Luna, sí logró alcanzar una curul en dichas justas políticas y hoy pesa una acusación en su contra por presunta corrupción y crimen organizado.

Cabrera Vega es recordada por sus célebres frases y posiciones personales. Como las que pronunció durante su evaluación cuando postulaba a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“ El Poder Judicial tiene que ser humilde... disculpen la comparación… un drogadicto, si no acepta que tiene un problema, no se va a dejar ayudar”, dijo.

En otro episodio, fue consultada hasta en dos oportunidades sobre cómo volcaría su experiencia como jueza en la JNJ y no respondió la pregunta; sino que sostuvo que debido a su experiencia judicial era “experta en sentencias”, agregando: “me gusta sentenciar”.

Otra de sus frases que quedó para la posteridad, fue cuando calificó de “gentita” a personas que salieron a manifestarse a las calles contra la decisión de que el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, asuma la presidencia de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra, a fines del 2020.

“¿Qué les parece? La gentita que ha hecho esto, ¿quieren al Perú?, no lo quieren o quieren seguir viviendo en una mamadera”, dijo entonces.

Cinco años después, Cabrera Vega invitó a Manuel Merino a su ceremonia de asunción en el cargo.

La exmagistrada no quedó exenta de denuncias sobre presuntos sobornos. Su exsecretaria de despacho Margaret Huamán, afirmó haber sido testigo de que la magistrada había recibido un presunto pago ilícito para emitir un fallo adverso contra la periodista de espectáculos Magaly Medina.

La entonces Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) decidió abrir una investigación en su contra por el caso Medina, pero además sumó otras dos denuncias en contra de la magistrada.

Una de ellas fue haber emitido una pena suspendida a pesar de la gravedad de los hechos y las pruebas por el delito de estafa; mientras que la segunda, por haber absuelto a Jorge Bazán, alias “Gordo Toby”, como presunto traficante de drogas argumentando que la investigación policial no le había creado certeza de los hechos, en el 2010. En el 2022, Bazán fue detenido cuando intentaba enviar cerca de dos mil kilos de droga al extranjero.

Durante los procesos, la exjueza rechazó todos los cargos ante la OCMA, y los casos no llegaron a establecer alguna sanción en su contra.

En otra investigación seguida por la OCMA signada con el Nro.3674-2015-LIMA del 21 de octubre del 2020, Cabrera Vega fue incluida dentro de un grupo de jueces de Paz Letrado que habían sido designados en diversos cargos, pese a que no estaban “aptos para ser designados” como Jueces Supernumerarios ni fueron “declarados aptos” en la Resoluciones Administrativas N° 858-2013-P-CSJLI/PJ y N° 190-2014-P-CSJLI/PJ.

El entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Oswaldo Ordóñez, fue sancionado con la medida de suspensión por seis meses, por haber designado a diversos jueces, entre ellos Cabrera, que no estaban aptos para los cargos que asumieron.

Cabrera Vega es abogada por la Universidad Garcilaso de la Vega y tiene título de doctor y maestro en Derecho Penal por la misma casa de estudios.

En el ámbito profesional, se desempeñó también como técnico judicial y secretaria de mesa de partes de la desaparecida Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), entre 1993 al 2016.

Luego, fue designada juez de Paz Letrado y juez penal de Reos Libres y Reos en Cárcel, entre 2016 y 2019.