JNJ publicó resultados de evaluación curricular a los tres candidatos que aprobaron

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aseguró que el procedimiento que ya empezó para seleccionar a lo miembros de este organismo sigue adelante y que este 4 de junio fueron publicados los resultados de la evaluación curricular.

"Estamos en pleno concurso, no se ha detenido. Han pasado tres postulantes a la siguiente etapa curricular. Los resultados de esta evaluación curricular fueron publicados el 4 de junio. Es un orden de méritos distinto al del examen escrito", señaló el contralor Nelson Shack ante la Comisión de Constitución.

Los resultados publicados en la página web de la Comisión Especial de la JNJ precisa que el primer puesto luego de esta etapa es ocupada por Víctor Cubas con un puntaje de 70, seguido por David Dumet con 41 puntos.

Por último, Pedro Patrón Bedoya elevó su puntaje final a 51,75 luego de una reconsideración que fue aprobada por la comisión evaluadora.

"Este sábado se va a aplicar las pruebas sicológicas y sicotécnicas. Esas son parte de la pruebas de confianza que se incluyeron en el proceso de evaluación", precisó el contralor general.

Nelson Shack también aseguró que los tres candidatos que han siguen en carrera han presentado sus declaraciones juradas de bienes y rentas, las cuales están en proceso de evaluación por la Contraloría General de la República. Este paso, según cronograma, termina la próxima semana.

Según el cronograma, los resultados de las pruebas de confianza serán publicados el 17 de junio. Ahí, los postulantes recibirán las notas que consiguieron y los datos hallados por la contraloría para que puedan responder sobre ellos durante la entrevista personal programada para ese mismo día.

Nelson Shack reiteró el pedido que hizo el presidente de la Comisión Especial de la JNJ, Walter Gutiérrez, para ampliar el plazo de selección de miembros de la junta, ya que los noventa días no alcanzarán para iniciar y concluir un segundo proceso.

"Este concurso termina el 25 de junio con la juramentación o no de los tres postulantes, si al final quedan los tres o los que queden. Luego hay que hacer otro concurso porque no hemos cumplido el objetivo para que opere la JNJ con siete miembros. Si no hay modificación legal [...] no podemos sacar ahorita un concurso porque nos pasamos los 90 días y la ley lo prohíbe", resaltó el contralor.