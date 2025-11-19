Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
JNJ recurre al TC por caso Delia Espinoza: ¿Cuáles son los argumentos de su demanda contra la resolución que la repone como fiscal de la Nación?
Resumen de la noticia por IA
JNJ recurre al TC por caso Delia Espinoza: ¿Cuáles son los argumentos de su demanda contra la resolución que la repone como fiscal de la Nación?

JNJ recurre al TC por caso Delia Espinoza: ¿Cuáles son los argumentos de su demanda contra la resolución que la repone como fiscal de la Nación?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial en contra del Poder Judicial (PJ) por la medida cautelar que se emitió ordenando la reposición en el cargo de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC