La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) detalló este martes que 101 de los 146 postulantes al organismo que remplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) quedaron habilitados para realizar la evaluación de conocimientos.

El referido grupo de trabajo precisó que las personas que no figuran en la lista fueron descalificadas debido a que no completaron su inscripción con la presentación de los documentos en físico conforme a las bases del concurso y dentro del plazo establecido, no cumplieron con alguno de los requisitos legales para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, o incurrieron en alguno de los impedimentos señalados en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

La prueba de conocimientos que estará a cargo de varios comités evaluadores y para la cual se han afinado una serie de detalles que asegurarán el uso de los criterios adecuados se llevará a cabo en el Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Al día siguiente, el 4 de noviembre, se conocerán los resultados de dicha evaluación.

Cabe destacar que, en el primer concurso de la JNJ, de más de 100 participantes, solo tres postulantes pudieron aprobar el examen de conocimientos y el abogado Pedro Patrón Bedoya fue el único que pasó la entrevista personal. Pese a esto, no juró al descubrirse que tenía un proceso penal vigente en su contra.

Entre algunos de los nombres que figuran en esta lista de 101 postulantes está el de Luis Humberto Falla Lamadrd, exdiputado (1990) y excongresista del Partido Aprista Peruano (2006), agrupación en la que militó de enero del 2008 a marzo del 2009.

Además, se visualiza la postulación de Daniel Cerna Bazán, expresidente de la Junta de Fiscales de La Libertad y abogado del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta; y la de Marco Tulio Falconí, ex congresista de Perú Posible (2011) y ex militante de Fuerza Democrática y APP.

También figura en la lista María Zavala Valladares, exministra de Justicia del segundo gobierno de Alan García; María del Pilar Tello Leyva, expresidenta del directorio de Editora Perú, y los abogados Ramón Ramírez Erazo y Oscar Ramos Carbajal.