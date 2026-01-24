Fernando Vivas
Fernando Vivas

‘Johnny’ Yang ataca de nuevo, una crónica de Fernando Vivas sobre empresario chino amigo de José Jerí
En ‘Johnny’ Yang no hay conflicto de intereses, hay una fresca sumatoria de ventajismo y amistad. Se hizo pata de congresistas como Luis Cordero Jon Tay, el presidente de la Liga Parlamentaria peruano china que le presentó a varios de sus colegas, entre ellos a José Jerí, a mediados del 2024.

