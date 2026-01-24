‘Johnny’ Yang ataca de nuevo, una crónica de Fernando Vivas sobre empresario chino amigo de José Jerí

Zhihua, camuflado de criollo ‘Johnny’, ya había cultivado otras amistades oportunas, como la de Nicanor Boluarte, a quien contrató para un par de asesorías. Darle trabajo al hermano de la presidenta no es casual o inocente ni aquí ni en Pekín.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El programa Beto a Saber, de Willax, difundió un tercer video de la visita de José Jerí al market del empresario chino, Zhihua Yang, el 6 de enero, día en que el local había sido clausurado por la Municipalidad de Lima (Captura de video)

El perfil está nítido como la sospecha: Johnny está acostumbrado a trabajar con los márgenes del sistema que lo acoge, y busca influencias para sí afrontar trabas y sanciones…y usted ponga el resto.

Conocemos serísimas pruebas: su tienda Market Capón fue clausurada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el mismo día en que la visitó Jerí.

De allí que la Res.0010-2026 de Indecopi que declara como barrera burocrática el motivo que facultó el cierre, es materia caliente en la investigación por tráfico de influencias, entre otros delitos, que ya abrió el Ministerio Público.

Sumen el informe de la comisión investigadora presidida por el congresista Héctor Valer sobre prácticas corruptas de empresarios chinos en el sector construcción, donde lo mencionan como un facilitador de las componendas (ver “Blindaje chino” del 22/1/26 en El Comercio).

Zhihua Yang, el empresario chino que se reunió con José Jerí, figura en informe del Congreso sobre empresas chinas. (Composición: El Comercio)

La fiscalía tiene bastante para meter el diente. La concesión Pachachaca 2 operada por la Hidroeléctrica América en Apurímac (el negocio más grande de Johnny, valorado en más de $200 millones) también ha provocado fricciones con las comunidades y con la ley, para no hablar de su empresa Tengda Cerámica, que construyó una fábrica en Ica poniendo en riesgo de contaminación un área reservada para los delicados cultivos de agroexportación. Yang maneja tantos negocios que siempre tendrá un favor que dar o recibir, una traba que sortear, una sanción que esquivar.

Chifa caro

Johnny Yang es fruto del capitalismo de estado chino, en su modo salvaje, que se reserva las grandes inversiones para sus super empresas estatales; y deja a sus ciudadanos la libertad para que se aventuren, fuera de su país, con medianas y pequeñas inversiones voraces.

Héctor Valer, ahora en la bancada de Somos Perú, presidió la comisión especial que investigó presuntas irregularidades en contrataciones de empresas chinas. José Jerí integró esa comisión y, tal como lo reveló El Comercio, cuando estuvo al frente de la Mesa Directiva no puso al voto informe que señalaba a Yang (Foto: Congreso)

Dispersos en el mundo, estos negociantes suelen tender lazos con políticos y con sectores informales. Los ‘Johnny Yang’ no hacen el ‘compliance’ de las corporaciones occidentales.

No son agentes del estado chino o de su partido comunista, pero cuando tienen inversiones en sectores estratégicos como la energía (caso de Johnny) y amistades de alto nivel; la embajada ha de verlos con indulgencia porque les son útiles.

Que Johnny tiene lazos e intereses comunes con su embajada, lo ha puesto de manifiesto el propio José Jerí cuando dijo que conversó con su ex amigo sobre la celebración del día de amistad peruano china el 1 de febrero.

Es más, dijo que era la principal preocupación de Johnny en las reuniones que sostuvo con él y con otras personas en Palacio. Añadió que le invitaba insistentemente a visitar China. O sea, según el presidente acorralado, este Yang sí atacaba como agente informal de la diplomacia china.

Salvando distancias continentales, el caso de Yang podríamos compararlo con el de Huang Xiangmo, un empresario chino muy influyente en Australia, a quien las autoridades le revocaron la visa de residencia porque juzgaron que había cometido actos de injerencia indebida a través de su red de amistades de alto perfil.

Yang está tan asustado que, tras la visita que le hizo la fiscalía para revisar sus documentos contables, contrató a un penalista de alta nota, el conocido Elio Riera. Al día siguiente, Riera renunció a patrocinarlo, considerando que ello ponía en riesgo su compromiso de vocero y candidato de APP.

Johnny, ahora representado por la abogada Raquel Nuñuvero, publicó un comunicado alineándose con la versión de Jerí, afirmando que las reuniones no fueron planeadas y echando la culpa a su personal por haber difundido imágenes sin su consentimiento.

Disponemos de muy escasa información biográfica de Yang, pero sabemos que vino de la provincia china de Fujian hace poco más de 30 años, con una cartera abierta de proyectos. Ha presidido la Asociación de los Descendientes de Fujian en el Perú.

Por cierto, hay amplias redes familiares y regionales de empresarios de las provincias vecinas de Cantón y de Fujian (cunas del grueso de la migración china al Perú desde el sXIX), de modo que Zhihua no cayó en tierra extraña. Y se asimiló tan bien que ahora en su edificio de la avenida San Luis en San Borja, donde está el chifa del escándalo, están las oficinas de sus varias razones sociales.

Por ahora sólo está probado y confesado por Jerí que le regalaba cuadros baratos, caramelos y cenas servidas por el procesado Ji Wu Xiaodong. Johnny estará rezando para que no se sepa más.