Durante el interrogatorio que el fiscal José Domingo Pérez le realizó a fines de febrero al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, este contó detalles de los presuntos aportes que hizo a las campañas de diferentes candidatos a la Presidencia en las campañas del 2006 y 2011.

Según el audio de la diligencia, al que El Comercio tuvo acceso, Barata indicó que entregó dinero a la campaña del ex presidente Alan García en el 2006 por medio del ex ministro de Interior Luis Alva Castro.

García ha señalado que él no recibió ni un centavo de la firma brasileña.

“Yo respondo por mis actos, por mis hechos y por mi vida. Estoy dispuesto en todo momento a responder ante cualquier foro y pregunta. Quiero reiterar que lo que viene repitiendo durante dos años contra esa campaña infame, es cierto, no he recibido un centavo, no he hecho mal uso del Gobierno para enriquecerme personalmente como otros”, manifestó el líder del Apra.

Por su lado, Alva Castro ha dicho que se somete a las investigaciones que correspondan. “No tengo nada que temer [...] Yo estoy tranquilo, han visto cuál es mi declaración, lo que yo he dicho, todo lo he explicado bien y yo no tengo nada que temer, absolutamente nada”, declaró.

A continuación la traducción:

[José Domingo Pérez] En el año 2006, ¿a quiénes se colaboró con financiamiento en campaña electoral?

[Jorge Barata] Con el Apra.

[José Domingo Pérez] ¿Por qué apoyó a dicho partido y no al grupo a quien representaba la fuerza fujimorista?

[Jorge Barata] Del año 2000 hasta el 2004 el Perú pasó por una fase de recesión muy grande. Cayó el gobierno de Fujimori, entró el gobierno de Toledo. Se paralizaron todas las obras, todos los proyectos. Pasamos a ser una empresa que tenía 30 personas, era toda la empresa. Éramos una empresa que tenía una limitación de aportes, de exposición mediática. No teníamos ni capacidad ni interés de aportar a todos los partidos, solo aportamos al Apra por cuenta de un pedido específico de Luis Alva Castro, una persona que conocíamos de muchos años y que dijo que el partido estaba volviendo para competir y que creía podíamos aportar. Después de muchas discusiones fueron haciéndose los aportes en esa época. No aportamos a ningún otro partido.

[José Domingo Pérez] En el año 2006, ¿a cuánto ascendió ese aporte?

[Jorge Barata] A US$200 mil.

[José Domingo Pérez] ¿Ese aporte era un pago contabilizado o un pago no contabilizado?

[Jorge Barata] No contabilizado.

[José Domingo Pérez] ¿Cuál fue el destino de ese aporte?

[Jorge Barata] El destino fue el Apra. Lo que el Apra hizo con eso, no sabría decirle. Imagino que lo usó en su campaña política.

[José Domingo Pérez] Usted hizo referencia a agradecimientos en las obras. Respecto a la persona de Alan García Pérez, ¿agradeció este aporte para la campaña del 2006?

[Jorge Barata] Agradeció a Marcelo Odebrecht. El Apra, en ese año sale presidente Alan García y en una visita que Marcelo hace al Perú, de la que no tengo la fecha exacta, Alan García no sé si agradece la contribución en campaña, pero sí el apoyo de Odebrecht en forma general.

[José Domingo Pérez] En la oportunidad en que Marcelo Odebrecht y usted se presentan en Palacio de Gobierno en el gobierno de Alan García y es invitado Marcelo Odebrecht a una conferencia con la prensa en el patio de Palacio, ¿a ese agradecimiento se está refiriendo Ud.?

[Jorge Barata] Sí. Justamente antes de la conferencia de prensa habíamos tenido una reunión y todo lo que habíamos conversado en esa reunión Alan García va a la conferencia de prensa y lo hace público.

[José Domingo Pérez] ¿Y durante qué obras en donde ha intervenido algún funcionario de Odebrecht en el gobierno de García Pérez se hizo este agradecimiento?

[Jorge Barata] En todas las obras. Cada vez que se inauguraba una obra, que se concluía una obra. Por ejemplo, el tramo 1 de la línea 1 del tren, que se hizo en 18 meses, que es un plazo bastante corto, bastante apretado para construir casi 30 km de línea de tren. Alan García hizo un agradecimiento público a la forma en que Odebrecht condujo y trabajó ese proyecto. Y en todas las obras que inauguraba él acostumbraba agradecer al contratista por haber hecho la obra en el plazo y de forma adecuada.

[José Domingo Pérez] Según Marcelo Odebrecht ha señalado, si luego gusta ver el impreso, dice: “Alan García, él siempre decía que, no, mira, Barata me está apoyando. Lo agradezco, ¿sí, ok? El apoyo de ustedes”.

[Jorge Barata] En el caso de Alan García y esos agradecimientos que hacía a Marcelo, no creo que sea referente a un agradecimiento por la campaña política. Durante el gobierno de Alan García participamos de dos patronatos.

Uno que era para el Gran Teatro Nacional, que tuvo contribuciones de 32 empresas, está la lista de las contribuciones y fueron una de las primeras que contribuyó. Además yo era una especie de presidente del patronato. Porque como era una empresa de construcción, yo ayudé a identificar la proyectista de teatro, llevé un arquitecto que había hecho el proyecto de la “Cidade da Musica”, en Río de Janeiro para hacer el plan de ese proyecto en Lima. Y ese teatro fue preinaugurado en el gobierno de Alan García, y está funcionando ya hace varios años.

Además del teatro hubo un aporte para el Cristo del Pacífico, que es una estatua de un Cristo. Hubo otros motivos para que el propio Alan García agradeciera a Odebrecht en función de esas otras participaciones y donaciones que Odebrecht tuvo en el país.

[José Domingo Pérez] ¿Esas donaciones tienen relación con el tema objeto de indagación?

[Jorge Barata] La verdad al traer Ud. los agradecimientos de Marcelo [Odebrecht], me pregunta si Alan García al agradecer a Marcelo [Odebrecht] estaba refiriéndose a la campaña. Yo no sé exactamente si era eso, porque como hubo varias otras donaciones, él también podría estar agradeciendo a esas otras donaciones.

[José Domingo Pérez] La asociación Odebrecht, que fue creada con domicilio peruano, ¿tenía el objeto de hacer donaciones con la finalidad del objeto de indagación?

[Jorge Barata] No, asociación Odebrecht que fue creada en Perú hacía donaciones oficiales. Ninguna donación que no fuera oficial, registrada y contabilizada.

[José Domingo Pérez] Durante el gobierno de Alan García ¿cuál fue el vínculo que estableció Ud. con el señor Luis Alva Castro?

[Jorge Barata] El señor Alva Castro, yo la verdad ni sé qué funciones tuvo en el gobierno de Alan García. Él desapareció del gobierno de Alan García. Ninguna.

[José Domingo Pérez] ¿Luis Alva Castro tenía relación con Raymundo Serra?

[Jorge Barata] Que yo sepa, no. Podía ser, porque Raymundo sí lo conocía.

[José Domingo Pérez] Durante el gobierno de García, ¿cuál ha sido su relación con la bancada fujimorista? Estamos hablando del 2006 al 2011.

[Jorge Barata] Muy poca. No me acuerdo de ningún evento especial, nada. Debo haber tenido algunas reuniones o encuentros sociales con algunos militantes del partido, o algún evento social con la señora Keiko o algún evento más. Que yo recuerde, nada.

[José Domingo Pérez] Ud. ha hecho referencia a la campaña del 2006. En dicha campaña también participó la candidata Lourdes Flores Nano, representante del partido Unidad Nacional. Si bien Ud. ha dicho que el Apra fue la única fuerza a la cual se apoyó, la persona de Lourdes Flores Nano representaba ideas de derecha, pro empresariales, que según usted eran más acordes.

[Jorge Barata] Lourdes Flores Nano era una candidata que sí tenía nuestra simpatía, pero no me acuerdo de haber hecho un aporte para ella.