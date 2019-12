El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata afirmó hoy, durante el cuarto día de interrogatorios que el equipo especial realiza en la ciudad de Curitiba, que el aporte de US$200.000 que la constructora brasileña entregó en 2011 a la Confiep fue para beneficiar a la candidatura la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “más allá del nombre” que el gremio le puso a su campaña.

Según fuentes de El Comercio, Barata indicó que la constructora lo que buscó fue evitar que Ollanta Humala, entonces candidato del Partido Nacionalista, llegue al poder.

En anteriores oportunidades, el ex superintendente de Odebrecht en el país refirió que él no estaba convencido de que la empresa le entregue dinero a Humala Tasso para su campaña. No obstante, lo hizo, por una orden de Marcelo Odebrecht, quien a su vez respondió a una solicitud del Partido de los Trabajadores, del ex mandatario brasileño Lula Da Silva.

