Jorge Barata declarará del 12 al 15 de marzo ante fiscales peruanos Ex superintendente de Odebrecht en el Perú será interrogado sobre casos que vinculan a los ex mandatarios García y Toledo, la ex alcaldesa Susana Villarán, entre otros.

El ex representante de Odebrecht en el Perú es un hombre clave en el engranaje de sobornos que la constructora habría pagado en el país. (Foto: El Comercio)