Barata y Boleira revelan nombres de periodistas a los que Odebrecht pagó por asesorías

Jorge Barata y Ricardo Boleira, exrepresentantes de Odebrecht en el Perú, develaron este martes las identidades de varios periodistas y analistas políticos que estaban detrás de 'codinomes' y a los que se le habría pagado por asesorías con dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas (Caja 2).

Interrogados por los fiscales del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, Boleira reveló los nombres de dos periodistas que habrían recibido pagos de la constructora brasileña.

El exsuperintendente de la constructora brasileña en el Perú aseveró que hubo una vinculación con Rafael 'Chacho' Hidalgo Pérez. El economista tiene a su cargo la columna “Desde el faro”, publicada en el diario "Expreso".

En comunicación con El Comercio, Hidalgo Pérez dijo que, efectivamente, firmó un contrato de asesoría con Odebrecht, pero subrayó que él no sabía que los pagos que le hizo la constructora fueron con recursos de la Caja 2.

“No, [no sabía que dinero vino de la Caja 2], a mí me pagaron con un contrato bancarizado, a mí me han depositado”, refirió.

También indicó que asesoró a la empresa para contactar con líderes de opinión.

En segundo lugar, Boleira mencionó como receptor de dinero de asesorías a Juan Carlos Valdivia Valencia.

El periodista, actual columnista de ElMontonero.pe, dijo que firmó un contrato con Odebrecht, aunque, del mismo modo, negó que él conociera que el dinero que le transfirió la constructora por las asesorías que les brindó fuese de la Caja 2.

“Hice una consultoría en comunicación política, teníamos una reunión semanal, evaluábamos lo que estaba pasando en el país, los escenarios y lo que a ellos les interesaba […] Los pagos se hicieron a través del banco y yo he pagado mis impuestos, tengo mis recibos”, remarcó a este Diario.

En el caso de Valdivia e Hidalgo, cifrados ambos con el 'codinome' de 'Plim plim´por un comercial de la Rede Globo, fuentes de este Diario sostuvieron que brindaron servicios de asesoría y que fueron convocados y coordinaban con Raymundo Trindade Serra, exgerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht.

Existen, de momento, dos casos más, esta vez revelados por Jorge Barata. El primero es el de Víctor Andrés Ponce, periodista, analista político y director de ElMontonero.pe, quien fue cifrado por el exrepresentante de Odebrecht en el Perú con el 'codinome' "Magneto", según lo conocido este martes en la diligencia llevada a cabo en Brasil.

Ponce aseguró en diálogo con El Comercio que no conoce a Jorge Barata y que esta sería "una campaña de desprestigio" en contra suya.

"No conozco a nadie de Odebrecht. Es obvio que esta es una campaña, un intento de liquidar a un periodista. No he hecho ninguna asesoría, no he trabajado con ninguna empresa. Este es un intento del señor Gustavo Gorriti", exclamó.

Además, dijo ignorar por qué alguien le habría puesto de 'codinome' "Magneto". "Es el intento de liquidar a un periodista", insistió.

Un segundo caso es el del periodista Arturo Valverde Pastor, quien también fue registrado con 'codinome' de "Magneto".

Según su perfil de Linkedin, Valverde Pastor es integrante de la oficina de comunicaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Arturo Valverde figura como subdirector del portal Puntodeencuentro.pe, columnista de ElMontonero.pe y militante del Partido Aprista. Postuló sin éxito al Congreso en el 2016 a través de la Alianza Popular.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el funcionario del MIMP.

La constructora brasileña ha sostenido que a Ponce y a Valverde se les entregó US$20 mil, a cada uno, bajo el concepto de Gasoducto del Sur.