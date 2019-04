Lo que se sabía de los aportes de Odebrecht a las campañas de Lourdes Flores

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú ha declarado hoy en Brasil, ante el equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato, que la empresa brasileña realizó aportes de campaña a Lourdes Flores Nano. Esta información confirma lo revelado por Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, hace un par de meses, el 22 de febrero de 2019. El Comercio intentó sin éxito comunicarse con la ex candidata para conocer sus descargos. A continuación lo que se supo luego de la declaración de Trindade Serra.

Durante el último día de interrogatorios que realizó la fiscalía peruana en Curitiba (Brasil), el ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra afirmó que la constructora aportó a las campañas de la lideresa el Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, a la Presidencia y a la alcaldía de Lima en el 2006 y 2010, respectivamente.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, Trindade Serra detalló que para la presidencial del 2006, la firma brasileña entregó entre US$10 mil y US$15 mil, porque en ese momento “la empresa no estaba tan bien”.



►Ex tesorero de Odebrecht señala que se pagaron US$3 millones a Cánepa

►La extradición de prófugos genera altos costos al Estado Peruano

También refirió que el aporte que Odebrecht donó para la campaña de Flores Nano en las elecciones municipales del 2010, donde partió como favorita, fue mayor al anterior: US$200 mil, que fueron entregados al ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Horario Cánepa en cuatro armadas de US$50 mil, cada una.

El ex ejecutivo indicó, además, que la ex parlamentaria tuvo conocimiento de estos aportes, porque ella misma le solicitó el apoyo al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata en una reunión que los tres sostuvieron en su casa.

De esta manera Trindade Serra confirmó la declaración dada por un aspirante a colaborador eficaz, quien, según un reportaje de “Panorama”, adelantó que el PPC había recibido financiamiento de Odebrecht.

Este testigo refirió que la ex candidata presidencial les solicitó al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y al propio Trindade Serra una donación para su campaña a la alcaldía de Lima, durante una cena que tuvieron en su casa.

“En dicha comida, Lourdes Flores hizo una solicitud a Barata y a Serra de US$200 mil. Jorge Barata se fue, porque debía viajar al exterior, y quedó establecido que las conexiones para la entrega del dinero las realizaría Raymundo Trindade Serra con Horacio Cánepa”, subrayó.

El aspirante a colaborador también refirió que Odebrecht habría dado donativos a la campaña presidencial de Flores Nano en el 2006.

En breve diálogo con El Comercio, la ex congresista señaló que el domingo se iba a pronunciar sobre las declaraciones dadas por Trindade Serra en un programa dominical. Evitó brindar algún tipo de comentario.

Anteriormente, Lourdes Flores reconoció que ha sostenido reuniones con ejecutivos de Odebrecht; sin embargo, señaló que nunca se habló de temas económicos.

El fiscal Germán Juárez Atoche, de otro lado, declaró que el interrogatorio a Trindade Serra se está “desarrollando satisfactoriamente”, luego de un receso en esta diligencia, que se retomará en las próximas horas.

Juárez evitó brindar detalles de los temas que se han tocado hasta el momento.



Los audios de la lideresa del PPC

El programa “Panorama” también difundió un conjunto de audios entre la lideresa del PPC y el testigo, en la cual la ex candidata presidencial expresa su preocupación para las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht.

Durante las conversaciones telefónicas se habla sobre lo que declararán o ya han declarado Jorge Barata y Raymundo Serra, ambos acogidos a la delación premiada en Brasil.

"Todo dependerá de qué le pregunten o qué cosas quiere decir", indica Flores.

En otro momento, Lourdes Flores coincide con el aspirante a colaborador eficaz en que "el aporte económico no es un delito" y poco después refiere que "no tengo claras las cifras".

Por medio de su cuenta de Twitter, la lideresa del PPC dijo, en aquel momento, que el aspirante a colaborador eficaz sería el ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Horacio Cánepa. Agregó que el abogado trata de sembrar afirmaciones en una conversación que no prueba, en lo absoluto, los hechos imputados.

“Investiguen todo lo que quieran, pero no olviden que opiniones anticipadas pueden terminar dañando honras”, aseveró.

Señaló que la imputación ligera de delitos “a personas honorables” debe parar. “Lucha contra la corrupción requiere también de prensa seria y responsable”, mencionó.