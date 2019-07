¿Quién es Jorge Castañeda, el juez que se inhibió de ver caso Keiko Fujimori?

La decisión del juez supremo Jorge Castañeda Espinoza de inhibirse de evaluar el recurso de casación de Keiko Fujimori obligó a postergar la audiencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programada para este viernes. ¿Quién es este magistrado y por qué adoptó esta decisión?

Castañeda Espinoza no ha hecho pública la razón que esgrimió para su alejamiento del caso. Sin embargo, una noche antes de que le toque evaluar el recurso de casación fueron difundidos audios de sus conversaciones con el ex vocal supremo César Hinostroza.

“Quería visitarte para conversar un rato en forma… en su despacho. Puedo ir más tarde o mañana temprano”, se oye decir a Castañeda.

César Hinostroza intenta saber el tema de la reunión, pero no logra obtener una respuesta precisa. “Sobre uno de los casos que hemos votado o es otra cosa”, dice el ex juez supremo. Castañeda le responde: “No, no, no, es otro tema”.

Otro de los audios difundidos por IDL-Reporteros, muestra una conversación entre César Hinostroza y el juez supremo Manuel Quintanilla. El magistrado le dice que no se preocupe, que él coordinará con el juez Jorge Castañeda para resolver un tema.

Hinostroza le sugiere que no comente sobre el caso con nadie más. “Yo le voy a decir de tu parte”, dice Quintanilla. “Son dos veces que nada, no cumple nada… y el plazo razonable son 20 años, son demasiados”, le responde Hinostroza.

El Comercio se comunicó con la Oficina de Prensa del Poder Judicial para conocer las razones de la inhibición de Castañeda, pero comentaron que el documento sigue en trámite. Este diario también intentó sin éxito contactar al magistrado supremo.

Jorge Castañeda es el segundo juez supremo que se inhibe de revisar el recurso de Keiko Fujimori. El primero en apartarse fue el juez Aldo Figueroa, quien sostuvo conversaciones con Walter Ríos, ex presidente de la Corte del Callao, también vinculado a la presunta red criminal.

magistrado Jorge Carlos Castañeda Espinoza. (Foto: Poder Judicial) Poder Judicial

¿Quién es el juez Jorge Castañeda Espinoza?

Castañeda Espinoza ingresó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en reemplazo del juez César San Martín, quien se inhibió el año pasado de revisar recursos pendientes que tenía Keiko Fujimori en dicho tribunal por la investigación de los presuntos aportes irregulares a sus campañas del 2011 y 2016.

Antes de llegar a la Corte Suprema, el magistrado Jorge Carlos Castañeda Espinoza formó parte de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, en donde llegó a ser presidente.

Castañeda, actualmente con 66 años, es natural de la ciudad de Abancay. Nació en el departamento de Apurímac, en 1953.

Según información del Poder Judicial, Jorge Castañeda cursó sus estudios secundarios en Cusco, en la Gran Unidad Escolar Inca Garcilazo de la Vega. En 1983 obtuvo el título de abogado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco.

Es magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Huánuco), en donde entre 2000 y 2007 fungió como docente; y doctor por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima).

Jorge Carlos Castañeda Espinoza inició su carrera judicial como magistrado penal en Andahuaylas-Apurímac, en 1993. Tres años más tarde, a mediados de febrero, fue nombrado Vocal Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.

En abril del 2012, Castañeda fue elegido ─por unanimidad─ presidente de la corte de esta ciudad luego que el hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no ratificara a Jorge Enrique Picón como juez superior, y quien ocupaba el cargo.

En ese contexto, fue nombrado por la Sala Plena para culminar el periodo 2011-2012. Luego nuevamente fue electo en el cargo, el cual dejó en el 2015.

También se ha desempeñado, desde el 1 de diciembre del 2016, como jefe de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura (Odecma) en ese distrito judicial.

El 14 de marzo del 2017, Castañeda fue ratificado por el CNM como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Huánuco hasta el 2024.

El 4 de enero del 2018 juró como juez supremo provisional de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

Ya en agosto del 2018 estuvo a cargo del Juzgado Supremo de Instrucción del Poder Judicial, que admitió a trámite el pedido de control de convencionalidad para revisar el indulto presentado por el ex mandatario Alberto Fujimori. Dicho recurso fue presentado por los familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta.