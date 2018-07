Jorge del Castillo cansado que los llamen 'fujiapristas'"

El congresista del Apra Jorge del Castillo marcó distancia de Fuerza Popular y mostró su incomodidad de que los miembros de su bancada sean calificados como 'fujiapristas'.

Del Castillo enfatizó que el Apra no forma parte de la lista de Fuerza Popular para la Presidencia del Congreso, que encabeza Daniel Salaverry.

"El Apra ha salido de esa lista. Eso me parece fundamental. Yo estoy hasta acá [hizo una señal con la mano en su frente] de que nos digan 'fujiapristas'. No me siento para nada bajo esa denominación y lucho para que mi partido no sea calificado como tal", señaló.

Además, ​consideró importante que los bloques parlamentarios ajenos a Fuerza Popular respalden la lista presidida por Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) para que el fujimorismo deje de presidir la Mesa Directiva.

"Me parece que (con eso) se equilibra bastante el Congreso y eso es bueno. Esto, además, es un llamado de atención al manejo autoritario, a la no existencia de una agenda parlamentaria que ahora se ha propuesto y espero que todo sea por el bien del país", declaró Jorge del Castillo al llegar al Parlamento.

Otro congresista del Apra, Elías Rodríguez, había dicho que la decisión de su bancada se definiría hoy en el pleno de forma democrática y que no votaría por alguien que haya "injuriado" a su partido.

"La pregunta es, ¿quién injuria al Apra, García Belaunde o Salaverry? Salaverry se fue de Apra. Si alguien injurió al Apra fue (Alberto) Fujimori", exclamó Jorge del Castillo, quien señaló que no votar por la lista alterna sería "regalarle la elección al fujimorismo".