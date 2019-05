Del Castillo a Morán: No sufrió ningún maltrato y nadie le faltó el respeto

El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), aseguró que el ministro del Interior, Carlos Morán, no sufrió ningún maltrato y "nadie le ha faltado el respeto".

"Él no ha recibido ningún maltrato. Más bien, ha habido un incidente de un mayor contra mi persona y una incidencia entre un coronel y un congresista, y después entre dos congresistas. Al señor ministro nadie le ha faltado el respeto en ningún momento, así que no hay que levantar falsos testimonios", indicó en diálogo con Canal N.

"La comisión invitó al ministro y a funcionarios policiales para preguntar temas que era importante esclarecer. No era con el ánimo de confrontar, de chocar, de censurar o de crear problemas, y menos terminar mal una reunión. El objetivo era hacer preguntas concretas y recibir respuestas concretas", agregó.

Asimismo, Del Castillo señaló que "no faltó a su deber" tras la presentación de Carlos Morán y los efectivos que participaron en la diligencia en la casa del fallecido ex presidente Alan García, el pasado 17 de abril.

"Yo no he tenido ningún tono fuera de lugar ni ningún ímpetu desaforado. Creo que yo siempre me manejo con serenidad […]. No le he faltado el respeto a nadie […] Yo no creo haber faltado a mi deber ni haber hecho nada fuera de lugar. Allí están los videos que lo prueban fehacientemente", señaló.

Refirió que la sesión se levantó por la posición "intransigente" del legislador Richard Arce (Nuevo Perú), con quien tuvo varios altercados al inicio y durante la jornada de este lunes en la Comisión de Defensa.

"Esto es una cuestión seria, no es para mofarse. Creo que todos los medios de comunicación deben tener una posición muy ecuánime, muy centrada, no parcializarse con nadie. Es muy lamentable la posición del señor Arce", manifestó.

Como se recuerda, el ministro del Interior, Carlos Morán, cuestionó el comportamiento de algunos integrantes de la Comisión de Defensa del Congreso tras los incidentes registrados el lunes.

"Qué lamentable espectáculo hemos tenido que asistir todos los peruanos, lamentable el comportamiento de algunos congresistas que han convertido esto en un interrogatorio, como si la PNP y la Diviac fueran los enemigos", dijo el titular del Mininter.