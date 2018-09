El congresista Jorge del Castillo (Apra) afirmó este martes que el presidente Martín Vizcarra está abusando de un lenguaje poco prudente al señalar que puede plantear una cuestión de confianza que conlleve al cierre del Congreso. Sin embargo, consideró que las declaraciones que dio el mandatario se pueden entender como una amenaza.

"Él ha hablado de la opción constitucional. Hay que deslindar bien que una cosa es cerrar el Congreso en una ruta constitucional y otra en una ruta golpista. Pero tampoco abona en favor de un buen camino de diálogo", manifestó en declaraciones a RPP.

Jorge del Castillo enfatizó en la necesidad de construir puentes de diálogo, aunque "parece que se esmeraran en destruir esas opciones", por lo que que pidió que se desista de la confrontación dado que hay sectores políticos que lo perciben como una amenaza.



"Yo no lo tomo así [como una amenaza], porque en todo caso es una cosa que está en la Constitución. Pero no es prudente. La política, que es fondo y forma, no puede hacerse sobre la base de lo que otros pueden percibir como una amenaza", señaló.



"Pero lo que yo creo es que está abusando de un lenguaje que no es muy conveniente en estas circunstancias, así como tampoco es conveniente las respuestas que algunas personas les dan", agregó.

-Madre Mía-

Jorge del Castillo, miembro de la Comisión Madre Mía, también señaló que este grupo obtuvo pruebas contundentes que comprometen al ex mandatario Ollanta Humala en violaciones de derechos humanos ocurridas en la base militar de Madre Mía en el año 1992.

"Tengo la convicción que Ollanta Humala es el 'Capitán Carlos' que estuvo en la base de Madre Mía en el año de 1992. Que ha habido desapariciones y muertes, también; por lo menos ocho", afirmó.

"Con mucha contundencia puedo decir que como peruano me siento muy avergonzado de que un violador de derechos humanos, como el señor Humala, haya terminado siendo el presidente del Perú", finalizó.