El portavoz de la bancada aprista Jorge del Castillo afirmó que no cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena archivar el procedimiento de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no “supondría mucho” para el país.



“No cumplir el fallo no supone mucho tampoco, supone una crítica al país de un sector, pero creo que Colombia no cumplió un fallo determinado. ¿Y qué pasó? Nada, nadie puede decir que Colombia no es un país democrático y respetable, ¿no?”, señaló en una entrevista a Canal N.



“Por lo que he escuchado de expertos parece que no hay mayores consecuencias en el caso de no cumplir algo, hay casos de la Corte de la Haya que no se han cumplido, como el caso Colombia - Nicaragua me parece”, enfatizó.



Como se recuerda, el viernes la Corte IDH ordenó al Congreso, mediante uno de sus fallos, archivar el procedimiento de acusación constitucional contra cuatro magistrados del TC por el Caso El Frontón.



En esa misma línea, el vocero de la bancada aprista consideró que el Estado debe de enviar a “equipos del más alto nivel” a asumir su defensa en la Corte IDH, ya que un procurador “no tiene la fuerza política” necesaria.



Asimismo, el legislador cuestionó lo que pueda conllevar un fallo que ordene revocar el indulto humanitario a Alberto Fujimori.

“Qué pasa si se ordena la revocatoria y hay que ordenar que el señor Fujimori vuelva a prisión, ¿eso ayuda al Perú? ¿Serena al Perú? ¿Le conviene a nuestro país?, […] Yo creo que un retorno de Fujimori a prisión movería el ambiente político y si ya está movido, lo movería peor”, manifestó.



Al ser consultado respecto al borrador de moción de vacancia presentado por el Frente Amplio, Del Castillo criticó que esta agrupación esté presentando “una moción por mes” y afirmó que existen “arreglos” entre esta bancada y el fujimorismo.



“Me parece que [las mociones de vacancia] son la consecuencia de algunas cosas convenidas entre ambos partidos. En la huelga magisterial recibían a los maestros del Conare […] Entonces está probado que hay esos arreglos”, refirió.



Finalmente, Del Castillo dijo no entender cómo Fuerza Popular podría darle sus votos al Frente Amplio cuando esta bancada “con la otra mano” quiere que Alberto Fujimori regrese a prisión.

