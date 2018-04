El congresista Jorge del Castillo afirmó que la declaración como “persona non grata e infraterna”, tomada por los secretarios regionales del Apra, no tiene ningún valor porque varios de esos dirigentes no aparecen en el registro electoral del partido.

Indicó que ese pronunciamiento es inesperado e insólito y la atribuyó a su rechazó a la elección de la actual dirigencia liderada por Elías Rodríguez.

“Esto no tiene ningún valor, estoy sorprendido. (…) Tengo que rechazar tajantemente esta circunstancia, me parece una barbaridad, incluso ahí firman algunos (dirigentes) que no están en el registro electoral (del partido), más bien, lo tomo como una especia de condecoración”, manifestó en declaraciones a Radio Programas.

Dijo que el Partido Aprista debe hacer el esfuerzo para volver a la institucionalidad, de manera “limpia y transparente”, con dirigentes acreditados y sin cuestionamientos, a través de elecciones realizadas por los entes electorales.

“Me hubiera gustado que el plenario vea temas importantes como el diálogo con el jefe del Consejo de Ministros y sobre el voto de confianza a su gabinete, es decir, hacer política y no estas mezquindades”, refirió Jorge del Castillo.

Asimismo, explicó que la decisión tomada por este grupo de dirigentes se debe también a su oposición a que el Apra sea "furgón de cola" de Fuerza Popular.

“Lo he expresado en varias de mis votaciones, a través de actitudes, decisiones y declaraciones, el Apra es un partido que está llamado a liderar e impulsar, pero no estar de seguidores de alguien, como el fujimorismo”, agregó.

En otro momento, sostuvo que el ex presidente Alan García hasta el momento no se ha pronunciado sobre este tema

Durante el 64 Plenario Nacional del Apra, los secretarios regionales declararon persona non grata e infraterna a Jorge del Castillo, “por ser culpable de los problemas legales y administrativos del partido”.