El congresista Jorge del Castillo afirmó este jueves que la extradición del ex gobernante Alejandro Toledo no depende del presidente Martín Vizcarra, quien aseguró que antes de que finalice su mandato -en julio de 2021-, el ex jefe de Estado afrontará la justicia en el Perú.

“No depende de él. Eso depende del Poder Judicial y del gobierno de Estados Unidos”, indicó el legislador en ATV.

Según dijo, este tipo de declaraciones de parte del mandatario, solo le brindan herramientas a la defensa de Alejandro Toledo para argumentar que el proceso de extradición “es un tema politizado”.

“Si empujara, cometería el más craso error porque alimenta la defensa de Toledo para decir ‘¿Ya ven? Es un tema politizado, el propio presidente está ofreciendo traer mi cabeza, por tanto, no tengo garantías’. Le está haciendo un favor a Toledo, hay que entender eso”, manifestó Jorge del Castillo.

El congresista aprista consideró que el abogado del ex mandatario podría usar la grabación de las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, para presentarla ante la Corte de Estados Unidos.

“El abogado de Toledo ya debe tener esa grabación en Estados Unidos y la debe estar presentando en la corte americana, diciendo ‘¿ya ven ustedes cómo no hay garantías en el Perú?”, dijo.

Este jueves, el presidente Martín Vizcarra afirmó que Alejandro Toledo será extraditado de Estados Unidos antes que termine su mandato. “Antes que deje el cargo de presidente de la República, Alejandro Toledo estará aquí afrontando a la justicia”, dijo en una entrevista en Radio Santa Rosa.

El ex presidente Alejandro Toledo es investigado por los presuntos pagos de coimas de la empresa brasileña Odebrecht.