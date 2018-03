El vocero de la bancada aprista, Jorge del Castillo, cree que no se justifica el nuevo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuya admisión se vota mañana.

— ¿Hay razones para declarar la incapacidad moral?

Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. El presidente recién va a dar su declaración el 16 y la admisión de la vacancia se verá el 15 y ha sido presentada hace una semana. Piden la vacancia antes de escucharlo, me parece atentatorio contra el debido proceso.

— Mauricio Mulder dice que en un plenario el Apra decidirá si apoya o no la vacancia.

La instancia que tiene que decidir cómo se vota es la célula parlamentaria aprista, que yo presido, y no está pintada en la pared.

— ¿Y si esta decide que se apoye, usted acatará?

Espero que si la célula decide que no se apoye la vacancia, todos también acaten.

— ¿Podría tener un voto particular [en abstención] como la vez anterior?

Tengo razones. Se fundamenta [la vacancia en] que [Jorge] Barata visitó cinco veces al presidente Kuczynski cuando era ministro y Sepúlveda dos. No puede ser una visita una causal de vacancia. ¿El Apra qué gana con este tema? Más bien contribuye a la inestabilidad política.

— ¿Fuerza Popular está en condiciones de pedir la vacancia de PPK por presuntos vínculos con Odebrecht cuando Barata también ha dicho que financió la campaña de Keiko Fujimori?

En el caso de ella también son indicios, igual que en el caso de PPK. ¿Por qué para ella no es verdad y para PPK sí es verdad? Mejor no usar ese argumento, es muy débil.

— ¿La señora Fujimori y su bancada no están pensando en el país?

No les puedo atribuir una actitud antipatriótica pero sí errada. Aquí no va a haber un ganador, todos vamos a ser perdedores. El Congreso tiene 14% de aprobación, más abajo que el presidente, tendríamos que cerrarlo entonces. Nos estamos bajando todo el sistema político y abriendo espacio a los aventureros.

— ¿Es inconstitucional la reciente modificación al reglamento del Congreso sobre la censura y la cuestión de confianza?

Una reforma constitucional no se puede hacer vía reglamento del Congreso, sino por una ley de desarrollo constitucional. El reglamento del Congreso es para los congresistas, no puede decirle al presidente cómo hacer su Gabinete.

