“Hay que debatir el proyecto con prontitud, pero sin dejarse atropellar”

El congresista Jorge Del Castillo (Partido Aprista) consideró que el Ejecutivo “no le puede poner plazos ni términos” al Parlamento para el debate del proyecto que propone el adelanto de las elecciones generales al 2020. El exjefe del Gabinete Ministerial afirmó que aún es posible llegar a un pacto de gobernabilidad.

— El presidente Martín Vizcarra ha afirmado que la reunión con el titular del Congreso, Pedro Olaechea, es solo para ver el cronograma y procedimiento de su propuesta de adelanto de elecciones. ¿Tiene sentido que se realice este diálogo?

Lo que no tiene sentido es que el señor Olaechea responda una bravata a una invitación a conversar, está hablando dos poderes del Estado, no está hablando dos patas de la esquina. Si el presidente del Congreso hace una invitación y el presidente de la República se la acepta, porque se la aceptó primero, después [Vizcarra] no puede poner una condición que no hace viable la reunión. ¿Qué quiere? Que se suspenda, que quede claro que el que no quiere diálogo es el presidente de la República.

— ¿Qué le parece este pedido del presidente del Congreso a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa sobre la propuesta del presidente?

Está en su derecho de hacerlo, es un organismo internacional sobre la aplicación del derecho, porque nadie sabe lo que va a contestar este organismo, veremos los resultados. Es como cuando algunos han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿nos tenemos que ofender por eso? Están en su derecho de hacerlo.

— ¿El inicio del debate en la Comisión de Constitución ha demorado?

No, estamos dentro de los plazos normales. Lo que debe quedar claro es que el Ejecutivo no le puede poner plazos ni términos al Congreso. Si no concibe eso es porque no entiende la esencia de la democracia, y ya que hemos hablado de esencias, la democracia es un mecanismo de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. No entender eso, pretender ponerle plazos [al Congreso] es como ponerle un tiempo a la Corte Suprema para que emita una sentencia. Creo que hay que [debatir el proyecto] con prontitud, sin atropellar, pero sin dejarse atropellar, el señor Vizcarra está haciendo gala de una demagogia presidencial que no he visto hace mucho tiempo.

— La Comisión de Constitución ha citado al jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para el miércoles. ¿Cuáles son las dudas que deben aclarar respecto al proyecto?

El alcance del pedido, hay muchos aspectos en lo constitucional que deben aclararse, precisarse. Es una invitación normal y estoy seguro que los ministros la van a atender.

— El pleno del Congreso ha aprobado dos cuestiones de confianza del Ejecutivo en respaldo a la reforma judicial y reforma política. ¿Por qué en esta oportunidad sería inconstitucional? ¿No han dejado ya dos precedentes?

Hay dos aspectos. En primer lugar las cuestiones de confianza anteriores incluían también leyes, así que yo, por lo menos, entiendo claramente que la confianza estaba en relación a leyes y no a un tema constitucional. Segundo, el propio Tribunal Constitucional, a través de su presidente [Ernesto Blume] y algunos de sus integrantes, ha aclarado que el pronunciamiento que emitió sobre la cuestión se confianza también se refiere a leyes y no a reformas constitucionales. Así que donde está la misma razón, está el mismo derecho.

— El pedido de confianza por la reforma del sistema de justicia, que luego fue a referéndum, incluyó reformas de tipo constitucional, eran parte de un paquete…

En el tema de justicia había una política [de Estado en la solicitud de confianza], la reforma del Poder Judicial, nadie puede estar en contra de eso, uno está confiando en una actitud política, en una acción política, no en el texto de una norma, la prueba es que el texto fue cambiado y eso fue normal. Y hay un axioma en el derecho, el error no genera derecho. Si alguien intenta interpretar que por [haber dado la confianza] a un tema constitucional [antes], eso no significa un precedente válido.

— En un escenario donde el presidente Martín Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Araoz renuncien, ¿Olaechea debe convocar a elecciones generales o de la plancha presidencial?

La Constitución dice elecciones, no elecciones generales. Yo le comento lo que dice la Constitución, tan así que en el 2000 [tras la destitución de Alberto Fujimori y la renuncia de sus vicepresidentes], y cuando el presidente del Congreso convocó a elecciones, todos tuvimos que presentar una renuncia para que las elecciones sean generales, sino solo se hubiera tenido una elección presidencial.

— El artículo 115° de la Constitución establece que el presidente del Congreso, tras la renuncia del jefe de Estado y sus vicepresidentes, debe llamar a elecciones, pero no detalla de qué tipo. ¿La Comisión de Constitución puede trabajar una reforma para precisar este enunciado?

No, yo lo veo que está sumamente claro. En algunos artículos se habla de elecciones generales. Por ejemplo, se menciona que el presidente de la República debe convocar a elecciones generales, pero en el artículo que se refiere a su renuncia, solo se habla de elecciones. Ahí se refiere a la fórmula presidencial. ¿Por qué? Porque los cargos de los parlamentarios son irrenunciables.

— Karina Beteta, primera vicepresidenta del Congreso, ha dicho que si Martín Vizcarra y Mercedes Araoz renunciar, en el Congreso hay consenso para ir a elecciones generales, para que todos se vayan…

Con nosotros nadie ha conversado ese tema. No sé de dónde saca ese consenso, cuando un tema ni siquiera se ha tratado, no podemos hablar que hay un consenso.

— El plenario del Partido Aprista aprobó que se presente una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. ¿Es una decisión que su bancada debe acatar?

Como ya lo dijo Javier Velásquez Quesquén el tema no es vinculante y la Cédula Parlamentaria Aprista no ha tomado esa opción.

— El congresista Mauricio Mulder ha adelanto que promoverá la destitución de Vizcarra. ¿Usted cree que ese es el camino para superar la crisis política?

¿Él ha hablado de eso? He estado en Argentina y he llegado hoy [a Lima]. No sabía que él había declarado eso.

— Lo dijo hace un par de semanas.

Ah bueno, habrá dicho un comentario genérico […] La herramienta para superar la crisis política es el diálogo inteligente, es el arte de dialogar, responder con ideas, ceder. Por eso es que estoy en contra de la prepotencia del presidente Vizcarra, es un señor que está incurriendo en una actitud demagógica exacerbada, con él es todo o nada. Me ratifico en la posición de la Cédula Parlamentaria Aprista, en el sentido, de que debe archivarse el proyecto de reforma [sobre adelanto de elecciones].

— ¿No cree que un sector del Partido Aprista, a través de Mulder, está asumiendo una posición beligerante?

Bueno puede haber un sector como en todas partes los hay, que opinan tal o cual cosa, pero lo correcto es que de parte de la Cédula Parlamentaria Aprista, que es el órgano partidario que canaliza y resuelve, es no ir por esa vía [la vacancia presidencial].

— El presidente Martín Vizcarra afirmó que una opción es que lo vaquen, pero que otra alternativa es cerrar el Congreso. ¿Ha sido una advertencia por si intentan destituirlo?

Hablar de cerrar el Congreso es un desconocimiento de la Constitución, me parece que el presidente está muy mal asesorado jurídicamente.

— ¿Cómo cree que vaya a concluir este confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento?

Espero que bien, hay que invocar a la responsabilidad patriótica de los actores políticos para que tomen una decisión. Yo veo que el primer ministro [Salvador Del Solar] quiere impulsar el diálogo, pero al costado está el presidente en una actitud prepotente, más bien [busca] frustrar el diálogo, él dinamita la posibilidad de diálogo, no lo entiendo.

— ¿Aún es posible un pacto de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Congreso? ¿Por qué está vez funcionaría?

Vamos a ver, aunque no sé qué vez anterior hubo [un pacto de gobernabilidad].

— Hubo bastantes rondas de diálogo, el expresidente Kuczynski se reunió en dos oportunidades con Keiko Fujimori y cada primer ministro ha convocado a las bancadas…

Nunca completaron nada, un pacto de gobernabilidad implica sentarse en una mesa y escribir términos de referencia y objetivos, eso no se hizo nunca. [El diálogo] siempre será posible entre peruanos de buena voluntad, nos podemos entender, por qué vamos a descartarlo, de ninguna manera.

— ¿Cree que este Parlamento pueda insistir con el retorno a la bicameralidad? ¿Es una puerta que aún no está cerrada?

Sí, y lo leí hace pocos días en una editorial de El Comercio como una delas opciones válidas. Me parece que sería muy interesante, esa era la reforma más importante y, lamentablemente, quedó de lado.

— ¿La no reelección de parlamentarios puede ser revertida por este Congreso?

No, no creo. Pero El Comercio sugirió, en su editorial, que una cosa es la no reelección a la misma cámara y otra cosa es la elección a un nuevo organismo, como es el Senado y estoy de acuerdo.

— ¿La Comisión de Fiscalización debe retomar la investigación por la adenda de Chinchero? ¿O el informe que está listo debe ser debatido en el pleno?

Acá hay un tema y es muy importante el rol de la prensa, estamos abriendo un paréntesis de diálogo y entendimiento, entonces tirar bombas al medio es atentar contra esa opción. Siempre se podrá investigar, pero hay el momento en el que se puede hacer. Si ahora, que estamos hablando de posibles conversaciones, no podemos dinamitar [este camino] diciendo que lo metan preso [al presidente], que lo investiguen, todas las cosas en su momento.

— El Ministerio Público ya está investigando la adenda de Chinchero. ¿El Congreso debe abstenerse de hacerlo?

Entiendo que hay un documento fiscal para formalizar la investigación, ya tomó un camino, que lo siga. [El Ministerio Público] ha tenido el atributo de obtener elementos, como el archivo [en la computadora del gerente] de Kuntur Wasi, que nadie había hallado ni tampoco una comisión parlamentaria, muy bien, eso tiene su camino, respetemos los caminos del Ministerio Público y del Poder Judicial.

El futuro del Partido Aprista

— ¿Ha sido un error del Partido Aprista ser aliado de Fuerza Popular en el manejo del Parlamento?

Fíjese, usted conoce muy bien cuál es mi posición, he sido bastante claro en estos tres últimos años, esa es mi posición pública y notoria expresada en mis votos continuos y coherentes todos. Prefiero no hablar de ese tema ahora, es un tema de carácter interno que lo resolveremos al interior del Partido Aprista.

— ¿Quién será su candidato presidencial para la siguiente elección, que poder ser en el 2020 o 2021?

Eso no se sabe, no tenemos, el partido definirá democráticamente a su candidato.

— ¿Un invitado o militante?

No lo sé, eso se tendrá que ver en su momento, ahora es prematuro.

— ¿Ve en Alfredo Barnechea una opción como candidato del Apra? ¿Se sentarían a conversar con él?

No, de ninguna manera.

— El presidente Martín Vizcarra dijo que no quería recibir lecciones de un gobierno, el Apra, que había tenido muertes en Bagua y en Tía María…

Me parece que [estas declaraciones] no están a la altura de un presidente de la República, el presidente de la República debe ser un personaje que una a los peruanos, que convoque a todos, inclusive a los que puedan disentir de él, porque él representa a la nación. Entonces, un presidente que se pone a hablar a ese nivel desmerece la figura presidencial. Lamento mucho que el señor Vizcarra reflexione poco sus respuestas, debería pensarlas un poco más y no solo cuando habla de los partidos, sino cuando habla con la gente, cuando ofrece cosas y después dice lo contrario, y dice blanco y después se pasa a negro sin problema.