El congresista aprista Jorge del Castillo consideró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca empañar el éxito de la Cumbre de las Américas al haber anunciado este jueves que de todos modos vendrá a Lima para dicho evento en abril, ello pese a que el Gobierno peruano había reconsiderado su invitación y declarado que ya no será bienvenido.

“Está desafiando a toda la comunidad latinoamericana, no lo admiten y él viene a buscar camorra como si fuera el matón del barrio”, indicó a El Comercio el también integrante del colectivo ciudadano “Amigos de Venezuela”.

Precisamente este colectivo había saludado la decisión del Gobierno peruano en una conferencia de prensa realizada el miércoles en el Congreso.

Sin embargo, en una conferencia de prensa con medios internacionales, Nicolás Maduro afirmó este jueves: “No me quieren ver en Lima, me van a ver así llueva, truene o relampaguee. Por aire, mar o tierra llegaré a Lima, llegaré a la cumbre a decir la verdad de Venezuela. ¿Por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos, no aguantan la verdad nuestra, no les tengo miedo”.

Del Castillo dijo creer que si Maduro finalmente se presenta en la Cumbre de las Américas insultará a los gobernantes presentes. “Lo que está haciendo Maduro es un desafío, una prepotencia meterse donde no será bienvenido”, sostuvo.

—Convocan a mitin—

De otro lado, Jorge del Castillo dio cuenta de un documento presentado al Ministerio del Interior pidiendo autorización para realizar un mitin el 12 de abril en la Plaza San Martín, esto a fin de rechazar la presencia de Maduro en el Perú.



“Ya lo íbamos a desactivar, pero si anuncia que viene, nos vamos a reafirmar y vamos a llenar la Plaza San Martín rechazando la presencia de Maduro en el Perú aparte de otras actividades”, dijo a este Diario.

El documento fechado el 9 de febrero lleva las firmas del mismo Del Castillo y de Javier Velásquez Quesquén (Apra); Daniel Salaverry, Héctor Becerril y Lourdes Alcorta (Fuerza Popular); César Villanueva (APP), Víctor García Belaunde (Acción Popular) y Gilbert Violeta (PPK).