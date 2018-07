El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que el próximo ministro de Justicia debe ser una persona sin “sesgo partidario”, ya que la reforma del sistema de justicia debe elaborarse con independencia.

“No le podemos recomendar nombres al señor presidente, pero obviamente tiene que esmerarse en que no tengamos una persona con sesgo partidario o que tenga implicancias no democráticas del todo o que haya estado implicado en algo antes”, dijo a Canal N.

El legislador señaló que la reforma judicial que deberá plantear la comisión que recientemente instaló el presidente Martín Vizcarra exige “que no vaya siquiera a sospecharse” que detrás de alguna acción se está ocultando “el beneficio a alguna persona o grupo”.

Indicó que el proceso debe ser “lo más eficiente y efectivo posible”. “Confiemos en que el señor presidente hará una buena elección y que se mantengan las cosas con ecuanimidad y estabilidad”, manifestó.

-Nuevos audios-

Jorge del Castillo se pronunció también respecto a los nuevos audios difundidos por IDL-Reporteros y la Unidad de Investigación de El Comercio, donde se oye a su compañero de bancada Mauricio Mulder.

El congresista indicó que la conversación revelada “no tiene una connotación de orden penal, irregular ni dolosa”.

Además, negó que el empresario Mario Mendoza, interlocutor de Mulder en algunos audios, sea aprista. “El señor Mario Américo Mendoza Díaz no es aprista, no ha sido aprista, no es conocido en el partido, no hay ninguna relación política con esa persona”, aseveró.