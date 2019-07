Del Castillo presentará pedido para acceder a actas y grabación de Consejo de Ministros

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) anunció que este miércoles solicitará las actas y la grabación de la sesión del Consejo de Ministros en la que se acordó la presentación de un proyecto de reforma constitucional para recortar el mandato parlamentario y presidencial al 28 de julio del 2020, un año antes de su culminación habitual.

En diálogo con El Comercio, el legislador aprista indicó que este pedido será ingresado a la Secretaría del Consejo de Ministros este miércoles al ser el primer día hábil luego de los días no laborables de la última semana, ya que resulta necesario constatar que la decisión fue adoptada en una sesión del mandatario con el Gabinete Ministerial.

Al ser consultado por la posibilidad de que no se haya registrado una grabación del mencionado asunto, Jorge del Castillo indicó que ello invalidaría la decisión de presentar ante el Congreso la propuesta para el recorte de los mandatos del Ejecutivo y el Legislativo.

"Si no hubiera una grabación sería problemático. De no haber una grabación se fijaría la nulidad de la decisión [de la presentación del proyecto]. No habría fe de que se acordó en Consejo de Ministros", señaló a este Diario.

"Lo primero es eso, si no hubo acuerdo habría una nulidad del pedido. En segundo lugar, estaríamos ante una infracción constitucional que tendríamos que analizar. No es lo mismo una omisión con un tema intrascendente. No se trata de un proyecto común, se trata de un tema de magnitudes como el recorte del mandato presidencial y congresal", cuestionó.

El primer ministro Salvador del Solar aseguró el domingo último que en el Consejo de Ministros se acordó no ir por la opción de un eventual cierre del Congreso y sí pedir el adelanto de las elecciones al 2020 si es que el Parlamento modificaba el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, situación que finalmente ocurrió.

De otro lado, varios ministros de Estado han defendido el anuncio del presidente Martín Vizcarra. Según han sostenido, la propuesta fue tema de agenda del Consejo de Ministros del miércoles 24 de julio.