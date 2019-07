Del Castillo pidió copia de "actas y grabaciones" del Consejo de Ministros

Tal como lo había anunciado, el congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, Jorge del Castillo, pidió formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros copia de las "actas y grabaciones" de todas las sesiones del gabinete del mes de julio.

Esto, con la finalidad de conocer si es que el mensaje a la nación que dio Martín Vizcarra el 28 de julio, que incluyó el anuncio de un proyecto para un adelanto de elecciones, fue aprobado por el Consejo de Ministros según indica el artículo 117 de la Constitución.

"No hay que ser tremendistas, solo acoto lo objetivo y lo objetivo dice que el mensaje presidencial anual debe ser aprobado en Consejo de Ministros", dijo Del Castillo ante la prensa.

El documento, recibido este mediodía por la PCM, está dirigido al primer ministro, Salvador del Solar, y solicita que se envíe la "copia fedateada de las actas y grabaciones del Consejo de Ministros del mes de julio del 2019".

El documento enviado por Jorge del Castillo a la PCM. El Comercio

"Es un requisito constitucional. No cumplir un requisito constitucional es una infracción a la Constitución. Por eso quiero ver lo que dice el acta. Si este tema no se configura nada o no dice nada o lo mencionan al paso, porque no es un tema que simplemente se olvidaron de incluir [...] Si no lo ponen en el acta estaremos en una falla garrafal", manifestó.

Jorge del Castillo declaró mientras el Congreso seguía esperando el proyecto de ley que anunció Martín Vizcarra el 28 de julio en el mensaje a la Nación, en el cual plantea una reforma constitucional para acortar el mandato del Ejecutivo y Legislativo un año, para que termine el 28 de julio del 2020.​