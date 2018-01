El legislador Jorge del Castillo aseveró que el calificativo de “traidor” dado por su colega de bancada Mauricio Mulder no es algo que lo alcance, puesto que él no traiciona sus principios.



“No es una imputación que me alcance. Yo no traiciono mis principios ni nada por el estilo. Traidor sería si no votara de acuerdo a mi conciencia.”, señaló el parlamentario para el diario “Trome”.



Como se recuerda, tras la votación de la vacancia presidencial se difundió un vídeo en el cuál se aprecia una aireada discusión en la bancada aprista en el cual el legislador Mauricio Mulder le increpó por su voto en abstención.



"¡No tienes palabra (...) Eres un traidor!", le dijo en aquella ocasión.



En ese sentido, Del Castillo descartó cualquier tipo de intención de tentar un cargo en Gobierno y aseguró que nadie lo va a apartar del Partido Aprista.



“Lo dije en una declaración escrita: ‘Si a mí, el Gobierno me ofreciera algún puesto, ministerio o lo que sea, yo no podría aceptar. Dirían que es el precio de mi voto y este no tiene precio’”, expresó.



“A mí nadie me va a apartar del Apra. Este año cumplo 50 años en el partido y no hay fuerza que me saque”, enfatizó.



Respecto a la situación actual del partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, Del Castillo consideró que se encuentra en un problema crítico y dijo creer que este debe contar con la tolerancia entre sus virtudes.



“Estamos en un problema crítico, pero creo que un partido moderno debe contar entre sus virtudes la tolerancia, porque puede haber tendencias dentro de un partido”, indicó.



Finalmente, Del Castillo afirmó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe hacer política, porque se trata de una persona con mucho peso tecnocrático y sin un equilibrio necesario para el cargo que ocupa.



“Creo que él [PPK] necesita hacer política. Es un hombre cuya parte tecnocrática tiene mucho peso en él, cuando debería existir un equilibrio con la parte política.”, consideró.



“En toda la primera parte del gobierno, en el primer año y medio, la crítica ha sido ‘no han hecho buena política’. Vamos a ver si la hacen ahora”, añadió.

