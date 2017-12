Si bien las diferencias han terminado con un apretón de manos y un abrazo de ‘compañeros’, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, dos pesos pesado del Apra, han tenido estos 'pequeños' cruces en los últimos seis años.

2010. Se venían las internas y ambos querían la secretaria general del Apra. Al final, la no participación de Mauricio Mulder facilitó el triunfo de Jorge Del Castillo. Meses después, la campaña electoral pos-García acentuó aun más sus diferencias. Para Mauricio Mulder, la inclusión de Del Castillo como cabeza daba una “imagen de desorden”. Tras la renuncia de Mercedes Aráoz a la candidatura por el Apra, la dirección política del partido optó por una solución matemática: Del Castillo pasó al último lugar (36) de la fórmula parlamentaria y Mulder se convirtió en el primero y, posteriormente, fue el único de los dos que ganó un escaño.

2011. Tuvieron otra diferencia por un proyecto de ley. Se trataba de una legislación impulsada por Jorge del Castillo que tenía un obetivo: impedir la participación de parientes directos en elecciones generales; una ley que impediría, si se daba, la candidatura de Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala. El proyecto fue cuestionado por Mauricio Mulder. En diálogo a Correo, el congresista aprista calificó de 'inoportuno' traer a colación una hipotética intención de Nadine a la presidencia el 2016. “Además, tampoco hay tiempo para discutirlo en el Congreso, la norma puede victimizar de manera innecesaria a la esposa de Humala Tasso”, dijo Mulder Bedoya.

2015. El oficialista Fredy Otárola denunció que el llamado Plan Bicentenario tenía textos copiados de otros documentos políticos. Tras las críticas, Jorge del Castillo dijo que no hubo plagio pero sí reconoció ciertas omisiones al citar los textos, cosa que no desvirtuaba dicho plan. Mauricio Mulder salió a precisar que el “Bicentenario” no es el plan oficial del Aprismo, pues no ha pasado por la Comisión Política del Partido. “Es una vergüenza (el documento y el error) pero que asuman la responsabilidad sus autores. Del Castillo tendrá que dar su explicación”, sentenció en Sin Medias Tintas.

2016 (1). En abril Mauricio Mulder envió una dura carta de renuncia a la Dirección Política del Apra por la derrota electoral y reveló que la dirigencia del partido con Jorge del Castillo a la cabeza era ilegítima, porque fue elegida en un congreso “plagado de empleados públicos no apristas”. El aprista señaló que tanto Del Castillo como su compañero Omar Quesada “vencieron su mandato en marzo de 2014, pero han seguido ejerciendo de facto sus funciones hasta hoy sin haberse hecho responsables del escandaloso retiro de la candidata del 2011 (Mercedes Aráoz) y la consecuente derrota del partido”.

2016 (2). En diciembre Mauricio Mulder cuestionó la decisión de su colega de bancada Del Castillo no votó a favor de la censura del ministro de Educación Jaime Saavedra. Al finalizar la votación sobre el caso de Saavedra, Jorge del Castillo publicó en su cuenta oficial de Twitter que “fue una decisión de conciencia”. Él dejó en blanco su voto. Mulder explicó que el acuerdo de su grupo parlamentario era no firmar la moción de censura, así como, instar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a que solicite la renuncia del ministro Saavedra, pero si ello no ocurría “íbamos a votar por la censura”.

2017 (1). La elección del congresista Elías Rodríguez como nuevo secretario general del Apra, así como todo el proceso previo, generó una disputa interna dentro de la bancada de la estrella. Por un lado, Jorge del Castillo, respaldado por Luciana León y César Zumaeta, acusó a Rodríguez de haber usado "el método acuñista de 'Plata como cancha' para comprar el voto de los delegados [...] El mejor método de César Acuña, su maestro [de Elías Rodríguez]", aseguró. En respuesta, Mauricio Mulder escribió una columna en El Comercio respaldado la elección. "Los que resistían esa corriente no ofrecían nada nuevo. Como nada nuevas son sus reacciones, típicas denuncias basadas en tinterilladas, demostrativas de su orfandad social y de su debilidad ideológica", señaló el parlamentario.

2017 (2). La presentación de un proyecto de ley que busca prohibir que las entidades públicas puedan contratar espacios publicitarios en medios de comunicación, con la firma de Mulder, fue criticada por Jorge del Castillo. "El proyecto de Mauricio Mulder sobre publicidad estatal es antidemocrático. Todo ciudadano tiene derecho a informarse. Para ello se necesitan medios privados", dijo en una entrevista a El Comercio. En otro momento, insistió en que “el chavismo empezó así, regulando la publicidad. Eso es lo que queremos evitar”. Su colega de bancada le respondió posteriormente. "No me interesa esa opinión, me interesa la opinión del pueblo [...] (Jorge del Castillo) sabrá, a la hora de opinar, si es que se considera colega de mi bancada o no porque el Apra toma decisiones por mayoría y este proyecto se aprobó así", indicó.

2017 (3). El más reciente ‘choque’ de compañeros se dio en medio del proceso de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que fue rechazado en el pleno. Días antes del debate del 21 de diciembre se notaban las distintas posiciones entre ambos. Pero ese trascendental jueves, conocido el resultado, Mulder le reclamó airadamente a Del Castillo que haya votado en abstención (Luciana León también lo hizo) y no a favor de destituir al mandatario, como hicieron los demás apristas. "No tienes palabra, dices una cosa y después haces otra", cuestionó Mulder. Del Castillo pedía a su colega que no le grite, pero este insistió: "Me da la gana de gritarte, ¡porque eres un traidor!".