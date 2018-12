El congresista no agrupado Jorge Castro afirmó que viene haciendo coordinaciones con otros legisladores para oficializar una nueva bancada en el Parlamento.

En diálogo con El Comercio, Castro detalló que, por el momento, son cuatro los congresistas que aspiran a formar este grupo parlamentario. Agregó que están en conversaciones con otros legisladores que se les unirán.

El ex congresista del Frente Amplio explicó que los principios que seguirán como bancada son de defensa de la “familia”, del derecho de trabajo y de lucha “frontal” contra la corrupción.

“Nosotros no tenemos rabo de paja, por eso [algunos nos] dicen los conservadores, porque [piensan] que nosotros queremos mantener la esencia de la política nacional, pero [nosotros lo decimos en el sentido] de lo que debería ser la verdadera política, no de la politiquería esa del negociado, de hacer problemas y no dar soluciones”, explicó.

Jorge Castro reveló que algunos de los congresistas que conformarán esta nueva agrupación son Julio Rosas, Pedro Olaechea y Salvador Heresi.

“Heresi también [será parte de la bancada]. Estamos por concluir uno o dos congresistas más y ojala que lleguemos a ponernos de acuerdo. Todavía no podría [yo] adelantar nombres, […] porque no hemos llegado a niveles de consenso todavía [con los otros parlamentarios que faltan]”, aseveró.

Este Diario intentó comunicarse con Heresi, quien renunció en noviembre último a la bancada de Peruanos por el Kambio, a fin de consultarse sobre si se retirará de la bancada oficalista para sumarse a la impulsada por Castro y Rosas. Sin embargo, no respondió a nuestras llamadas.

Sobre quien asumirá el rol de vocero titular de la bancada, Jorge Castro afirmó que el congresista Julio Rosas podría ser su portavoz oficial, pero indicó que ese asunto lo definirán después.

“Cualquiera de nosotros está en la misma capacidad y en la misma posibilidad de ser vocero [de esta nueva bancada]”, señaló.

Por último, Castro refirió que la oficialización de esta nueva bancada se dará como plazo máximo la quincena de enero, porque vienen coordinando los últimos detalles sobre los integrantes del nuevo grupo parlamentarios.

"La primera semana de enero [creo yo que] estamos mucho más cercanos a la realidad”, refirió.

El congresista Julio Rosas (no agrupado) señaló ayer que viene coordinando con un grupo de legisladores también no agrupados para concretar la conformación de nueva bancada dentro del Parlamento.

"Soy un congresista independiente pero estoy conversando con colegas que pueden estar dispuestos a formar una nueva bancada. Tenemos la aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional para formar bancadas", dijo a la prensa.

Rosas adelantó que los legisladores con los que conformarán esta bancada coinciden con él ideológicamente.

"Debemos ser una bancada conservadora, de principios, que defienda los legítimos derechos humanos del hombre y la mujer, que defienda la vida, que defienda la familia como lo establece nuestra Constitución y que luchemos por el bien del país contra y contra todo tipo de violencia que afecte a los peruanos", acotó.