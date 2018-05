Jorge Castro dice que renunciará a la bancada del Frente Amplio

El legislador Jorge Castro anunció este martes que renunciará a la bancada del Frente Amplio, para lo cual iniciará pronto los "trámites correspondientes” para materializar su alejamiento.

En diálogo con RPP TV, el congresista por Tacna sostuvo que se encuentra "incómodo" tras conocerse que su colega María Elena Foronda tenía como trabajadora de su despacho a Nancy Madrid Bonilla, condenada por el delito de terrorismo por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Lo que sí, particularmente quien habla, sí voy a renunciar, es un paso que tengo que dar, definitivamente. Conversé con Arana hace un mes, los dos solos, en el comedor del Congreso, tal vez no se acuerda porque muchas cosas de las que habla no se acuerda”, destacó.

Jorge Castro, en ese sentido, dijo que Marco Arana tiene asesores sin experiencia, lo cual es cuestionable pues “tienes que tener cierto nivel”. Agregó, además, que en una conversación con el líder de la bancada del Frente Amplio “me dijo que baje el perfil”.

“Vamos a continuar con nuestro rol de fiscalización. Hay varias bancadas que me han conversado pero me voy a mantener. Para mí lo poco que tengo lo he hecho con mucho esfuerzo, no tengo nada que ocultar”, manifestó el legislador.

Este lunes, en conversación con El Comercio, Jorge Castro comentó que tenía algunos cuestionamientos sobre su bancada, como su separación de la Comisión Lava Jato y los diversos comentarios complacientes respecto a organizaciones terroristas por parte de sus colegas.