El congresista Jorge Castro afirmó que no renunciará al Frente Amplio e indicó que esperará la expulsión de esta bancada, a pesar de que reconoció que está "cansado de integrar un grupo parlamentario que no tiene agenda propia".

Agregó que por el momento está “virtualmente” fuera de este grupo, que lidera Marco Arana, aunque no se haya "oficializado” su salida.

“No es que no quiera irme, fui invitado al Frente Amplio como parte de un movimiento regional que integro por eso no tengo porqué renunciar, ahora si quieren que me expulsen o me boten de esta bancada”, manifestó en comunicación con la agencia Andina.

Dijo que en el Frente Amplio no solo está integrado por Tierra y Libertad, sino también por otras agrupaciones, aunque refirió que el grupo liderado por Arana quiere tener todo el poder, algo con lo que “nunca comulgó”.

“Yo siempre pensé que en un frente se da espacio a todos, no a una sola agrupación, pero en este caso, uno de sus integrantes (Tierra y Libertad) quiere monopolizar todo, comisiones, nombramientos, y eso es algo que nunca acepté”, refirió.

Jorge Castro aseguró que hace un año conversó con los integrantes del Frente Amplio para dejar la bancada, pero no lo hizo en su momento.

“Creo que en la actualidad esto ya no puede continuar, ni para el bien mío ni de ellos. Ya me cansé de estar en un grupo que no tiene una agenda propia, sino que simplemente se basa en estar en contra de todo lo que dice el fujimorismo”, señaló.

Precisó, sin embargo, que continuará en las Comisiones de Vivienda y Transportes del Parlamento hasta que culmine la actual Legislatura.

Asimismo, refirió que los comentarios negativos en su contra, provenientes desde su propia bancada, comenzaron cuando estuvo en la vicepresidencia de la Comisión Lava Jato, “al sentirse perjudicados por mi protagonismo”.

El vocero del Frente Amplio, Wilber Rozas, sostuvo esta tarde que Jorge Castro ya no cuenta para esta bancada.