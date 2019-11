Jorge del Castillo, miembro del Congreso disuelto y exdirigente del Apra, reiteró este viernes sus críticas al proceso interno de su agrupación con miras a las elecciones parlamentarias de enero de 2020. En especial, cuestionó la decisión de incluir como cabeza de lista en Lima a Mauricio Mulder, pese a que, dijo, en ningún momento el congreso partidario lo designó en esa ubicación.

“Mauricio Mulder no sé qué le pasó, pero él dice que el congreso (del Apra) lo proclamó número 1 y eso no ha pasado en ningún momento. Pueden preguntar a cualquiera de los 450 delegados que hubo ahí. ¿En qué momento se votó para que Mauricio Mulder sea el número 1 de la lista?”, dijo en una entrevista a RPP.

Del Castillo indicó que no hay designación “por aclamación” posible y que las bases no votaron por Mauricio Mulder para que ocupe el número 1, como estableció el Tribunal Electoral del Apra.

“Se inventan argumentos para justificar lo incorrecto [...] Se debe respetar el proceso electoral. Lo que hay que hacer es no incluir a invitados afiliados. Eso es una irregularidad”, indicó.



Jorge del Castillo comentó que la militancia del Apra no votó en contra de Mauricio Mulder, sino que se prefirió rostros nuevos por una búsqueda de renovación, algo que no se está respetando al colocar a rostros conocidos en puestos preferenciales.

“(Me atacan) por decir las cosas como son, por defender a la juventud que legítimamente participa, hace su campaña, se esfuerza, visita bases. Resulta que ahora ponen como candidatos en el número 1, 2 y 3 y (los jóvenes) van a terminar en la lista con el 6, 8 o 20, no sé, pero no en los primeros lugares. Yo estoy contra eso y no necesito insultar ni mentir”, añadió.

El exlegislador concluyó señalando que no busca que se anule el proceso electoral, sino que se respeten los resultados y que se anuncie cuál será la lista con la cual postularán en enero del 2020, algo que hasta la fecha todavía no se conoce. “Resulta que la elección fue el domingo, mira los días que han pasado y todavía no hay resultado”, advirtió.