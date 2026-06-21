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Resumen

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La imagen de científico exitoso que proyecta en redes y entrevistas colisiona con los registros fiscales y judiciales. Jorge Gavidia, senador electo del Partido del Buen Gobierno, arrastra una sentencia por estafa, dos por alimentos, dos impedimentos de salida del país y una nueva reincidencia fiscal por estafa agravada por la que tuvo que llegar a un acuerdo el año pasado.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.