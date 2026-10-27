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Jorge Nieto había anunciado un proceso disciplinario contra Jorge Gaviria y Juver Flores por haber votado a favor de las facultades.
Jorge Nieto había anunciado un proceso disciplinario contra Jorge Gaviria y Juver Flores por haber votado a favor de las facultades.
Por Thalía Cadenas

Jorge Gavidia se convirtió en el primer congresista en renunciar a una bancada del nuevo Congreso bicameral. El senador anunció su salida del Partido del Buen Gobierno luego de que Jorge Nieto, líder de la agrupación, adelantara el inicio de un proceso disciplinario en su contra por haber votado a favor de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo.

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