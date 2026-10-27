Jorge Gavidia se convirtió en el primer congresista en renunciar a una bancada del nuevo Congreso bicameral. El senador anunció su salida del Partido del Buen Gobierno luego de que Jorge Nieto, líder de la agrupación, adelantara el inicio de un proceso disciplinario en su contra por haber votado a favor de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo.

En diálogo con Tenemos Que Hablar, el videopodcast de El Comercio, Gavidia explicó que decidió alejarse de la agrupación porque prefería “no seguir haciendo daño” al partido al mantener posiciones distintas a las de su bancada. Una de las principales discrepancias se produjo durante la votación del pedido de facultades legislativas, que él respaldó, mientras que el Buen Gobierno optó por la abstención. A su juicio, hubo “mezquindad” en la Cámara de Senadores al analizar la solicitud del Ejecutivo.

El parlamentario detalló que su incomodidad comenzó cuando no recibió el respaldo de la bancada a un proyecto de ley y se acentuó luego de que no fuera designado integrante de la Comisión Especial Multipartidaria de Transferencia Tecnológica e Innovación Rural.

“Yo sí percibía que ya se marcaba una posición que ya no era tan de centro. (...) Si tú quieres ser centro, pues al menos dejas que tengamos libertad al ejercer el voto, ¿no?“, exclamó.

“Esto incluso -dijo- podría ser aprovechado mejor que nunca políticamente: decir, bueno, tengo aquí dos senadores que votaron a favor; nosotros, abstención, precisamente porque somos un partido de centro que puede hacer un puente”.

En esa línea, cuestionó el recurso de la abstención como una salida frente a las discrepancias políticas. “La abstención es una forma terrible de hipocresía absoluta”, sostuvo.

Gavidia adelantó que se mantendrá sin militancia partidaria, aunque aseguró que conserva afinidad con el Buen Gobierno y desea mantener los vínculos con sus integrantes.

“Me mantendré solitario, prefiero no hacer daño a otro partido, hay que ser sinceros”, declaró.

“Voy a estar libre, pero todavía siento esa afinidad por un partido que me dio la oportunidad de ser senador. Quisiera mantener la relación porque son personas honorables”, añadió.

Por otro lado, rechazó que su renuncia pueda interpretarse como una traición al partido y recordó que, desde su incorporación, había advertido que mantenía posiciones distintas a las de otros integrantes de la agrupación.

“No soy traidor, porque desde que entré dije: ‘Por si acaso, pienso diferente’, y (Nieto) me dijo: ‘Perfecto, Jorge, este es un partido abierto’”, recordó sobre la conversación que sostuvo con el líder del Buen Gobierno cuando se sumó a la organización.

“Uno no es traidor cuando dentro del grupo dices: ‘¿Sabes qué? Mejor me retiro antes de hacer más daño al partido’. Traidor sería que comience a decir: ‘Síganme’. El partido tiene un norte y un rol importante en el país”, aseveró.

Al ser consultado sobre las bancadas a las que recurriría para buscar respaldo para sus iniciativas, respondió: “Fuerza Popular para mí va a ser también importante porque es partido de gobierno [...] Y por otro lado, voy a ser sincero, Juntos por el Perú me parece gente muy honesta”.

Asimismo, reconoció que no comunicó formalmente su decisión sobre su voto a la agrupación, pero sostuvo que había expresado públicamente sus discrepancias semanas antes. Según explicó, el debate sobre la interpretación del reglamento del Senado, la Constitución y la relación con la Cámara de Diputados estaba generando un entrampamiento que retrasaba una decisión que consideraba urgente para el país.

“Yo veía un entrampamiento y un enfoque que se percibe como obstrucción, que no lo es exactamente, pero se busca solucionar un problema que no es prioritario, considerando que son puntos muy divergentes donde la interpretación jurídica del reglamento del Senado frente a la Constitución y la relación con Diputados requiere mucho más tiempo y el Perú requería urgentemente esas facultades”, señaló.

En ese contexto, cuestionó que la discusión se concentrara en una controversia jurídica que, desde su perspectiva, no debía postergar la atención de los asuntos que motivaron el pedido del Ejecutivo.

“Vi que esto se iba a entrampar. ¿Qué hace un senador dando vueltas, pensando que vamos a solucionar un tema casi académico?”, expresó.

Posturas

En tanto, la senadora Nora Bonifaz, del Buen Gobierno, exhortó a Gavidia a explicar las diferencias doctrinarias que motivaron su renuncia a la agrupación.

“Evidentemente, no hay transparencia en esa oscuridad mental, a pesar de que se dice científico. Quiero que Jorge Gavidia diga científicamente, una por una, esas diferencias en el Buen Gobierno, y que las explique. Escucharemos”, manifestó a los medios de comunicación.

Este Diario buscó contactarse con los demás integrantes del Buen Gobierno, pero al cierre de este informe no respondieron.

Por su parte, el senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) lamentó la renuncia y expresó su deseo de que reflexione y retorne a la bancada del Buen Gobierno. “Hasta donde tengo entendido, puede hacerlo (unirse a otra bancada), pero espero que no lo haga, espero que reflexione y regrese a su bancada. Le recomiendo eso”, señaló.

“Es una lástima y no me puedo alegrar de una situación como esa. Al contrario, le deseo al Buen Gobierno que supere pronto sus problemas y se afirme como partido, es lo que puedo desear”, agregó.

Asimismo, descartó que su agrupación busque captar a Gavidia. “No, nosotros no abrimos la puerta a nadie. Por modales, no podemos alentar que exista eso en otro partido y no nos alegra”, declaró.

Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras, tuvo una posición distinta. Afirmó que su agrupación no descarta una eventual incorporación de Gavidia, quien renunció al Partido del Buen Gobierno tras expresar discrepancias con sus integrantes.

“Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias, hay que hacer una evaluación al igual que cualquier partido”, indicó.

¿Se pueden crear nuevas bancadas? ¿Qué pasa con los senadores y diputados que renuncian a sus bloques?

Los senadores y diputados que dejen de pertenecer a la bancada por la que fueron elegidos tendrán dos opciones: incorporarse al Grupo Mixto o pasar, por única vez durante el período parlamentario, a otro grupo ya existente.

Para acogerse a cualquiera de estas alternativas, deberán renunciar al partido político de procedencia, según la información difundida por el Congreso de la República.

El Grupo Mixto reúne a los senadores y diputados que ya no pertenecen a la bancada por la que fueron elegidos y que no integran otro grupo parlamentario.

Sin embargo, sus integrantes tienen limitaciones respecto de las bancadas constituidas, pues no forman parte de la Junta de Portavoces ni cuentan con personal ni oficina propia.

Además… ¿Qué establecen los artículos 40 y 41 del Reglamento del Congreso? El artículo 40 señala que no pueden formarse nuevos grupos parlamentarios durante el período legislativo. Los representantes que renuncien o sean expulsados de sus grupos forman parte del grupo mixto o pueden incorporarse, por una sola vez en el periodo parlamentario, a otro grupo parlamentario existente según el resultado electoral. Los representantes que se incorporen a un grupo parlamentario previamente constituido no pueden postular ni integrar la mesa directiva de las cámaras o de las comisiones hasta la culminación del siguiente periodo anual de sesiones posterior a la fecha de su incorporación. El artículo 41 indica que el grupo mixto funciona como grupo parlamentario solamente para los efectos de la presentación de proposiciones legislativas, así como para integrar las comisiones. No puede integrar ninguna mesa directiva, ni la Junta de Portavoces. No cuenta con personal ni oficina como grupo parlamentario.

Opinión

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi advirtió que la renuncia de Jorge Gavidia a la bancada del Partido del Buen Gobierno podría configurar un caso de transfuguismo.

Recordó que hubo intentos por endurecer las disposiciones del reglamento parlamentario frente a este tipo de situaciones, pero el Tribunal Constitucional las declaró inconstitucionales.

“Pienso que el señor se pasará al oficialismo. Tiene muchos cuestionamientos y es más fácil arrimarse a la protección del oficialismo que estar en la oposición. La necesita para acabar este quinquenio”, afirmó.

Rospigliosi explicó que Gavidia debe formalizar su renuncia ante la Oficialía Mayor del Congreso. No obstante, consideró que la bancada del Buen Gobierno debería abrirle un proceso disciplinario y expulsarlo, con el objetivo de establecer obstáculos a una eventual incorporación a otra agrupación parlamentaria.

“Tendría más barreras. Si no lo sanciona y lo expulsa, se iría libremente, sin dificultad alguna”, sentenció.