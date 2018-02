Jorge Kisic: “Un conflicto de intereses no es motivo de vacancia”

El ministro de Defensa, Jorge Kisic, afirmó que un hipotético conflicto de intereses cometido por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no podría ser causal de un pedido de vacancia por incapacidad moral. Dijo que primero debería investigarse.

Kisic Wagner sostuvo ello al ser consultado por las mociones de vacancia que se vienen impulsando las bancadas del Nuevo Perú y Frente Amplio en el Parlamento por la presunta relación de PPK con la empresa brasileña Odebrecht, cuando ese era funcionario público.

Al respecto, el titular de Defensa comparó la situación de PPK con la del ex presidente Ollanta Humala, quien actualmente cumple una prisión preventiva de 18 meses en su contra.

"A Humala nunca se le planteó una vacancia y se le investigó después de su mandato. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el presidente Kuczynski? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?", dijo a Canal N.

“Él [PPK] está absolutamente seguro, y nos lo ha manifestado en el Consejo de Ministros, que está limpio, que no ha tenido ningún problema con Odebrecht. Puede haber tenido algún conflicto de intereses, [pero] un conflicto de intereses no es motivo de vacancia bajo ningún punto de vista en ningún país”, agregó Kisic.

En esa línea, el titular del Mindef indicó que “hay una exageración de la izquierda que quiere presentar una moción de vacancia” y “que el Congreso no debe entrar en ese juego”. Sin embargo, remarcó que él, junto con todo el Gabinete, renunciaría si PPK llegara a ser vacado.

Por otro lado, Jorge Kisic manifestó que personalmente siempre se mostró a favor de un indulto al condenado ex presidente Alberto Fujimori, que finalmente se otorgó a finales de diciembre pasado. "Un ex presidente no debería morir en la cárcel", refirió.

─Jueces del Tribunal Constitucional─

En tanto, el ministro de Defensa opinó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cometió “un exceso” al solicitar que se archive la denuncia que se seguía en el Congreso contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

En ese aspecto, Jorge Kisic dijo que la corte “está emitiendo una opinión adelantada”, puesto que “ni siquiera ha habido un juicio o un pronunciamiento del Congreso”.

“Hay más del 60% de los fallos de la corte que los países no han aceptado y no ha pasado nada. La corte no puede estar por encima de la jurisprudencia de un país, yo tengo eso claro”, puntualizó.

