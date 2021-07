El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, rechazó las acusaciones de que el sistema electoral haya participado o haya permitido que se registrara algún fraude en la segunda vuelta en la cual resultó ganador el presidente electo Pedro Castillo, a quien este viernes se le entregaron las credenciales como jefe de Estado.

“Rechazo absolutamente que el sistema electoral se hubiera confabulado para defraudar o haya tolerado el fraude. La observación experta de los entes internacionales e imparciales ha certificado que no hubo tal”, dijo durante su discurso en la ceremonia de esta tarde desde el Ministerio de Cultura delante del presidente electo, la primera vicepresidenta elegida Dina Boluarte y otras autoridades.

Durante su pronunciamiento, el titular del JNE respondió los presuntos indicios de fraude que fueron presentados en las últimas semanas por abogados de Fuerza Popular, empezando por la acusación de una supuesta suplantación de miembros de mesa por “cientos o miles”, basándose en supuestas firmas falsificadas.

“De una simple revisión del padrón de omisos a la votación de cada uno de los casos presentados como pretendida prueba de fraude, resulta que los miembros de mesa aludidos no aparecen como omisos. Es decir, que los 17 casos que fueron recientemente presentados en España y Norteamérica, todos acudieron a sufragar y cumplieron con su deber como miembros de mesa”, indicó en respuesta a los casos presentados en el extranjero por una comitiva encabezada por Daniel Córdova.

Salas Arenas ratificó nuevamente que se ha respetado de modo escrupuloso la decisión popular, "el resultado es una fotografía del panorama social de nuestro país, es la fiel expresión de lo que la mayoría de la ciudadania ha decidido", enfatizó. — JNE Perú (@JNE_Peru) July 23, 2021

Salas Arenas insistió, en ese sentido, que no hay “evidencia seria de fraude” y que la validez del voto se presume, tal y como indica la ley.

“De los firmantes en los expedientes de nulidad ante la justicia electoral, vistas en audiencias públicas en grado de apelación, se aprecia que cada uno de ellos acudió a votar y cumplir su rol de miembro de mesa. 29 fueron titulares y 10 de los restantes fueron suplentes o voluntarios. De todos ellos, doce presentaron ante la prensa una declaración jurada de que eran sus firmas y de haber intervenido como miembros de mesa”, destacó.

El presidente del JNE recordó que en ninguna fiscalía o a nivel policial se reportó algún incidente sobre una impugnación de identidad de algún miembro de mesa o votante, y que ningún caso de firma falsa figura en el padrón de omisos de votación elaborado por la ONPE. Por esta ausencia de pruebas, aseguró que no era posible pedir acceso a la lista de electores tal y como pretendió Fuerza Popular debido a la sensibilidad de la información y a que no contaban con la autorización de las personas afectadas.

“Aquí subyacen un conjunto de derechos esenciales que al parecer no se han internalizado suficientemente como tales por algunos abogados defensores”, cuestionó Salas Arenas.

JNE como objeto de ataques

“El sistema electoral y, dentro de él, el JNE, ha sido atacado, pero el sistema está compuesto por un conjunto numeroso de colaboradores [...] Aquí estamos, hemos resistido y respondido de la mejor y única forma con que podemos. Con nuestro trabajo”, manifestó el magistrado.

Jorge Luis Salas Arenas lamentó que se haya instalado en un sector de la ciudadanía discursos de miedo y fraude “que se difundieron coordinada y eficazmente” porque con ello se ha dañado la institucionalidad del país que fortalece la democracia.

“Este proceso electoral que debió ser una vivencia aleccionadora con debates de propuestas e ideas de interés nacional, se convirtió en un devenir de discursos dirigidos a internalizar el mensaje de miedo y del fraude. Curiosamente eso mismo ocurrió en otro proceso electoral en el hemisferio norte del continente el año pasado”, recordó en alusión a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Mensaje en quechua

Luego de agradecer la labor de las autoridades involucradas en el proceso electoral, destacando al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien mencionó como víctima de agresiones incluso físicas, así como al Congreso y al Ejecutivo por haber permitido al JNE trabajar con independencia, Jorge Luis Salas Arenas expresó varias frases en quechua.

“Mi conocimiento del quechua es sumamente rudimentario, por lo que anticipadamente me disculpo por los errores de dicción que pueda cometer”, se excusó para luego decir, en quechua, “no hay que ser ladrón, no hay que ser mentiroso, no hay que ser ocioso” y “no seas altanero”.

Presidente del JNE habla en quechua

A Pedro Castillo, momentos antes de entregarle las credenciales como presidente de la República electo, también le hizo un pedido para que respete sus compromisos democráticos.

“Tiene ustedes una enorme tarea por cumplir y varios compromisos por la democracia por honrar porque los han asumido [...] Es el momento que sus equipos de trabajo sean conformados, seguramente ya lo han previsto, por personas honestas y capaces y que todos los que los rodean se orienten por los apotemas de nuestra común cultura ancestral que especialmente usted reivindica y que ahora deben hacer relucir”, concluyó.

