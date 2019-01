Jorge Medina: “No me parece que haya una falta ética de Vizcarra”

Jorge Medina, miembro de Transparencia y del Consejo Privado Anticorrupción, se pronuncia sobre temas de coyuntura que tienen como protagonistas al presidente Martín Vizcarra y al juez Richard Concepción Carhuancho.

— ¿Fue un error que el mandatario negara en un principio un vínculo comercial anterior entre su empresa y un consorcio integrado por Odebrecht?

El presidente no ha mentido, respondió que su empresa no le había dado ningún servicio a Odebrecht. Creo, no obstante, que su respuesta no fue la más feliz, porque, a pesar de que no se lo preguntaron, él omitió decirlo. Hubiese sido mucho mejor que él dijera que su empresa dio servicios a un consorcio del que Odebrecht, entre otras empresas, era miembro. Le hubiese ahorrado los problemas que hoy sus opositores aprovechan.

— ¿Esa omisión podría interpretarse como una falta ética del presidente?

No creo, porque hablar de falta ética son palabras mayores. A mí no me parece que el presidente haya cometido una falta ética. Lo que sí creo es que cometió un error político, eso es otra cosa.

—¿Qué consecuencias políticas podría traerle este error político?

Lo que estamos viendo hoy. Se desvía la atención. Se genera una corriente de que el presidente estaría en una situación como la de otros [políticos cuestionados], pero eso va a hacer más ruido que otra cosa. No hay ninguna ilegalidad, ningún problema de corrupción, nada que pueda ser cuestionado.

—La Comisión de Fiscalización acordó investigar sobre los contratos de Conirsa. ¿Vizcarra debe colaborar con estas indagaciones por transparencia?

Si es una comisión investigadora del Congreso, y piden que el presidente colabore, por supuesto que tiene que hacerlo. Ahora, es un absurdo crear una comisión investigadora que se origina por el hecho que ya sabemos. Más allá de que digan: “Vamos a investigar o no al presidente, porque constitucionalmente no se le puede acusar salvo por traición a la patria, por disolver el Congreso, por impedir elecciones”. Entonces, creo que, políticamente, para no incurrir en eso, dicen: “Bueno, investiguemos al consorcio”. Creo que es un absurdo y una pérdida de tiempo lo que van hacer, pero en fin, es parte de nuestra política.

—¿Es válido el argumento de que en ese momento no se conocían los cuestionamientos a Odebrecht?

Es difícil responder esa pregunta, porque uno podría decir: “¿Cómo, tú no sabes con quien contratas?”. Y probablemente uno diga: “Bueno, hace muchos años era un consorcio, todo el mundo contrataba con ese consorcio, era una obra importante”. Aunque tienen razón porque si no cuestionaríamos a todos [los] que le han dado servicios a esta empresa en esos años, incluyendo pues los servicios públicos, a quienes le daban los servicios de telefonía, de electricidad, en fin. En lo que insisto es que no ha sido muy feliz la respuesta inicial que dio. No obstante, eso no es una falta ética, creo que es un error político, porque innecesariamente se abren flancos.

—¿Considera que la decisión de apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso de Keiko Fujimori debilitará la lucha contra la corrupción?

Es un asunto legal y no soy abogado. No te puedo contestar desde esa perspectiva. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que no me parece que sea la mejor decisión, porque eventualmente podría, y hablo en condicional, representar un atraso o el nuevo juez tendría que ver un caso que es muy complejo. No es lo mejor. Ahora, [el juez] no estaba diciendo nada nuevo, pero desde un punto de vista formal se produce esta situación de que el juez debe ser absolutamente imparcial. Si es que va a debilitar [la lucha anticorrupción], yo no creo. A ver, si viene un juez a reemplazar a Concepción Carhuancho y es imparcial, un juez probo, ¿por qué habría de debilitar la lucha contra la corrupción?

[Ayer se designó a la jueza Elizabeth Arias en reemplazo de Concepción.]

—¿Cree que sería importante una menor exposición en medios tanto de fiscales como jueces, que tienen investigaciones y procesos en estos casos importantes de corrupción?

En el Perú de hoy, nadie puede responder si es mejor una menor exposición o no. Eso depende. Si no hubiese sido por la presión ciudadana, que ha sido buena, que ha sido importante, probablemente no hubiésemos logrado algunos avances, y la exposición mediática, o las declaraciones de jueces y fiscales, probablemente han ayudado a eso. Ahora bien, hay formas y formas. Entonces, digamos, los jueces y fiscales pueden declarar, pero deberían cuidarse mucho de la forma y del contenido de lo que declaran.