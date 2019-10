Jorge Meléndez, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que las últimas denuncias que han aparecido en su contra son parte de un “cargamontón” contra el gobierno y aseguró no haber cometido ningún ilícito o falta ética.

“A mí me sorprende que a más de un año [de la contratación de la madre de su hijo en la Comisión de Ética del Congreso] me caiga esta denuncia periodística. Es un cargamontón político para destruir al gobierno”, señaló en RPP.

El integrante del Congreso disuelto insistió en que la contratación de la madre de su hijo dependió exclusivamente de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, quien “no tiene mandato imperativo según la Constitución”.

► Jorge Meléndez, el cuarto ministro que menos tiempo duró desde el 2000

► Presidente del Poder Judicial le habría pedido apoyo a César Hinostroza, según empresario

“Ella no puede dar explicaciones por el sentido de su voto, no tiene jefes, así que contrata al personal que es de su confianza [...] No hay ningún ilícito. ¿En qué declaración jurada te piden que pongas los nombres de las exparejas que has tenido?”, aseveró.

Por otro lado, sobre su supuesta vinculación con la organización criminal Los Cumaleros del Oriente, dedicada al tráfico ilegal de madera, dijo no conocer al presunto cabecilla de la banda, Hitler Pérez Rodríguez, quien lo mencionó en una conversación telefónica que fue interceptada.

“Yo ni siquiera estoy como testigo en este caso. Me allano a cualquier investigación. Por eso he bajado al llano para poder responder, porque me iba a desenfocar de mi trabajo como ministro”, señaló.

Jorge Meléndez aseguró que durante el tiempo que lleva en política, no ha tenido “una sola denuncia”. En esa línea, dijo no tener temor de las investigaciones y señaló que colaborará con la fiscalía.

“Me allano a cualquier investigación, tengo la conciencia tranquila y mañana puedo estar caminando en la calle con toda tranquilidad porque no tengo nada que ver”, afirmó.