Jorge Meléndez: Nos mantenemos como PpK por respeto a la población

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Meléndez, aseguró que "prácticamente PpK sería otro partido" tras cambiar de nombre "y de pensamiento ideológico".

Además, justificó la decisión de la bancada oficialista de negar la licencia que solicitaron los congresistas Gilbert Violeta y Juan Sheput, quienes finalmente renunciaron este martes.

► Pleno del Congreso debatirá inmunidad de Moisés Mamani este viernes

► Partido Peruanos por el Kambio ya tiene nuevo nombre: Contigo

—¿Con qué argumentos se negaron los pedidos de licencia presentados por Gilbert Violeta y Juan Sheput?

Las licencias que ellos piden no tienen asidero legal, por eso las declaramos inviables. Nuestra bancada se guía por un reglamento interno, donde no existe la figura de licencia. Además hemos acudido al Reglamento del Congreso, y este habla de tres modalidades: una por salud, otra por viaje y otra por ocupar un cargo dentro del Ejecutivo. Ninguno de estos casos se cumple.

—¿A qué respondió la decisión de abrir proceso sancionador contra ambos congresistas?

Se hizo una evaluación interna tomando en consideración nuestro reglamento. En el artículo 10, por ejemplo, se habla de los deberes de cada congresista, como mantener una conducta personal acorde con la responsabilidad asumida, evitar enfrentamientos públicos con miembros de la bancada, guardar reserva de los debates internos. Lo hemos evaluado y hemos encontrado que los congresistas han incurrido en inconductas que contravienen el reglamento.

—¿Hubo oposición dentro de la bancada para tomar esta medida?

La decisión fue tomada de forma unánime.

—Sheput explicó que el reglamento interno de PPK indica que los congresistas representan al partido. Con ese argumento dijo que la bancada debe llamarse Contigo.

Nuestras decisiones son autónomas e independientes en el Congreso. Para nosotros es importante, por ejemplo, respetar nuestro plan de gobierno, porque por este ha votado la gente. Y respetar el nombre. Por eso, hoy hemos emitido un pronunciamiento informando que vamos a mantener el nombre. El que se ha alejado del mandato popular es el propio partido, mientras que nosotros nos hemos quedado con nuestra misma posición y vamos a trabajar por la implementación del plan de gobierno.

—¿Es un enfrentamiento?

Nosotros respetamos las decisiones del partido y pedimos que respeten la posición que tomamos como bancada.

—¿Cuáles son los lineamientos de los que, según usted, se alejó el partido?

Primero, el propio secretario general del partido [Salvador Heresi] renunció a la bancada. Segundo, han ensayado un nuevo pensamiento ideológico. Y si uno analiza el plan de gobierno, verá que el partido no era conservador. En ningún momento hablaba de cristianismo, como ahora lo hace el congresista Heresi.



Dentro del plan de gobierno, el partido se refirió, por ejemplo, a la unión civil, al respeto por los derechos fundamentales de las personas. Por eso digo que ellos se han alejado del mandato popular y del propio plan de gobierno. Están dando un discurso totalmente diferente.

—¿Si tiene un nuevo pensamiento ideológico y un nuevo nombre, no es entonces un nuevo partido?

Diría que es el mismo, pero ha perdido identidad. Están haciendo cambios por los que la gente no votó. Uno puede cambiar el nombre, pero seguir con las bases programáticas. Eso no ocurre aquí.

—Insisto debido a lo que usted dice: ¿Es o no el mismo partido?

Cambiaron las bases programáticas, el ideario, tienen un nuevo pensamiento ideológico. Automáticamente se convierte en un partido con una nueva identidad. Prácticamente sería otro partido. Hay una migración a otro pensamiento.

—¿Hubo discrepancias internas por la decisión de mantener el nombre de Peruanos por el Kambio?

Hemos votado por unanimidad por respeto a la población, a los electores que decidieron que tengamos esa denominación y el compromiso de trabajar con el presidente.