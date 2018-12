El vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, indicó que el caso de Moisés Mamani, denunciado por presuntos tocamientos indebidos, debía tener prioridad en el Congreso, porque hasta el momento no existía “una señal clara de discutir el tema en este año”.

“Desde el Congreso teníamos que dar un mensaje de que estamos en contra de este tipo de comportamientos (…) Se había votado un dictamen por unanimidad en la Comisión de Ética y por lo cual, teníamos que ponerlo en agenda lo más rápido posible”, dijo en Canal N.

Según indicó, la discusión en la Junta de Portavoces donde se acordó programar un pleno extraordinario para este sábado a las 10 de la mañana, estuvo centrada en cumplir con los tres días que establece la norma para que Moisés Mamani elabore sus descargos.

Indicó que, pese a no ser un día ideal por estar próximo el referéndum de las reformas constitucionales, “es el día adecuado” para evaluar el caso.

“Quizá no sea el día ideal desde el punto de vista del referéndum, pero es el día adecuado para cumplir los tres días que dice la norma. Tenemos que cumplir con la norma para evitar que el congresista Mamani use otros argumentos y no sea sancionado como corresponde por el Congreso de la República”, explicó el legislador.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (PpK), saludó la decisión de la Junta de Portavoces y exhortó a sus colegas a asistir al pleno el sábado, “para poder dar quórum a este importante debate”.