El congresista Jorge Montoya, del grupo parlamentario Honor y Democracia, criticó la presencia mediática de altas autoridades durante los operativos policiales y militares en el país, señalando que esta práctica se ha convertido en una “mala costumbre” que desvirtúa la labor de quienes realmente ejecutan las acciones en el terreno.

“Desde hace años, algunos gobernantes y altos funcionarios (presidentes, ministros o incluso comandantes generales) han creído que cumplir con su deber es aparecer frente a las cámaras durante los operativos, intervenciones o patrullajes, para mostrar “presencia” o dar declaraciones ”, expresó Montoya en un pronunciamiento difundido este domingo.

El legislador precisó que el verdadero trabajo recae en el personal operativo: “los soldados, marinos, aviadores y policías que, con disciplina, profesionalismo y riesgo personal, ejecutan las órdenes en el terreno”.

El liderazgo no se mide frente a las cámaras, sino en los resultados.

Montoya sostuvo que convertir en espectáculo lo que debe ser planificación y estrategia genera confusión en la ciudadanía y debilita el principio de mando. “ Las máximas autoridades deben dirigir, supervisar y decidir desde el puesto de comando , no interferir ni distraer la labor de quienes arriesgan la vida en el cumplimiento de su deber”, añadió.

“ El liderazgo se demuestra con resultados, no con cámaras . Recuperemos la seriedad y el sentido del deber que alguna vez fueron el orgullo de nuestras instituciones”, subrayó el parlamentario.

El mensaje de Montoya se difundió poco después de que el presidente de la República, José Jerí Oré, realizara una serie de inspecciones inopinadas en el sur de Lima, como parte de las acciones de supervisión del estado de emergencia en Lima y Callao.

Durante su recorrido, el mandatario señaló que las visitas nocturnas permiten evaluar las causas de la inseguridad ciudadana y anunció que el Ejecutivo evalúa mejoras normativas en el decreto que regula la medida.

Jerí Oré afirmó además que el éxito del estado de emergencia depende de la participación activa de todas las autoridades, “sin distinción de nivel o jerarquía”.