El congresista electo de Renovación Popular Jorge Montoya aseguró este martes que no ha buscado incitar a la población a “desconocer los resultados” y tampoco busca levantar a la población en contra del proceso electoral de la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Sin embargo, consideró “más prudente” que se vuelva a realizar la elección presidencial.

“No estoy levantando ni incitando a desconocer los resultados. Estoy diciendo a los responsables del sistema que sería más prudente hacer una segunda vuelta nuevamente. Hay muchos indicios que hubo un mal manejo electoral”, sostuvo en diálogo con ‘Exitosa Noticias’.

“Hemos reconocido los resultados de la primera vuelta después de haber hecho los reclamos correspondientes”, señaló.

Este lunes, el también almirante en retiro había señalado a través de su cuenta de Twitter que los organismos electorales deberían realizar “una nueva segunda vuelta” de las elecciones generales al considerar que existen “irregularidades”.

La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina. — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) June 15, 2021





Asimismo, Montoya se defendió de las acusaciones de delito de sedición por dicha publicación y dijo que solo realizó “una recomendación”.

“No he cometido delito de sedición y no he levantado a la población. He dado una recomendación para quienes tengan que tomarla. Yo no soy el que las tiene que tomar, sino el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina de Procesos Electorales”, manifestó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El operativo está dirigido por la Fiscalía Anticorrupción contra los presuntos integrantes de “Los Dinámicos del Centro”, con quienes estaría vinculado el fundador de Perú Libre. (Fuente: América TV)