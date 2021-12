El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, exigió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que cumpla con su deber de manera imparcial en el caso de la denuncia presentada contra el presidente Pedro Castillo; sin embargo, advirtió que el allanamiento a las propiedades de personas involucradas no se hizo de manera oportuna.

“Hay elementos suficientes para una investigación fiscal. No se ha entregado la lista de los visitantes en la casa de Breña. Personalmente no confío en ella [Zoraida Ávalos], se ha convertido en un ente político, le exigimos a la fiscal que cumpla su tarea, tiene que ser imparcial, los casos de allanamientos fueron manipulados y por eso demoraron tanto, no sé si habrán encontrado algo”, aseveró.

“El presidente no puede negarse a dar información. Si se siente libre, debería ser el primero en informar, negoció para no ir al Congreso a responder. El que oculta algo y no quiere hablar es culpable, ¿por qué ocultar información?, es sencillo, el presidente debe informar caiga quien caiga”, agregó.

Jorge Montoya sobre denuncia contra Pedro Castillo: "Exigimos a la fiscal de la Nación que cumpla con su tarea y sea imparcial"

El último viernes, el procurador General del Estado, Daniel Soria, denunció a Castillo Terrones ante la fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La denuncia presentada por Soria se sustenta en que las reuniones que mantuvieron la empresaria Karelim López y el jefe de Estado “se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra”.

Por este caso, la fiscalía dispuso el allanamiento de diversos inmuebles en varios distritos de Lima vinculados a Karelim López, Bruno Pacheco y otros investigados.

Uno de los inmuebles allanados se encuentra en el distrito de Pueblo Libre, vinculado a Karelim López, empresaria vinculada a una empresa que obtuvo una licitación en Provías Nacional.

Pedro Castillo no responde por denuncia de procurador

