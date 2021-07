Conforme a los criterios de Saber más

El almirante en retiro Jorge Montoya defiende la lista presentada en solitario por Renovación Popular para la Mesa Directiva del Congreso. Agrega que no solo tiene el respaldo de su bancada, sino de parlamentarios de otras agrupaciones. “Yo no tengo 12 votos, tengo muchos más, nadie sabe quién es el dueño de los votos, porque estos son secretos”, remarcó en una entrevista con El Comercio.

— ¿Por qué Renovación Popular presenta una lista en solitario para la Mesa Directiva?

Así no ha sido, yo, como Jorge Montoya, dije que quería ser presidente del Congreso ya hace más de un mes. A raíz de esta situación he tratado siempre de buscar un acercamiento con las diferentes bancadas, con las diferentes personas que integran los partidos para saber su opinión. Y la gran mayoría estaba de acuerdo en que yo presida la Mesa Directiva, cuando he hablado con ellos de manera individual.

Y acercándose a la fecha he tomado contacto con los partidos, hace más de dos semanas de estos. Y en ese avance había posibilidades de hacer una mesa multipartidaria, en que yo la presida. Hasta que en la última semana apareció Acción Popular y se convirtió en el fiel de la balanza. Y ese fiel de la balanza era una cosa media forzada y rara, porque Acción Popular estaba haciendo negociaciones con el lápiz, con el partido del señor Castillo. Y luego indicaron “yo me pliego a ustedes, pero si me dejan presidir la mesa”. Esa es una amenaza realmente, y generó una situación no deseable. Hablé con su vocero, el señor Zeballos, hace pocos días, le di mi posición y después vinieron las amenazas y se invirtieron los papeles: o yo aceptaba [la presidencia de María del Carmen Alva] o me retiraba. Esa es la historia. Yo soy el congresista más votado, [tengo] 10 veces más votos [en las urnas] de los que tienen los que están pretendiendo ser presidente del Congreso.

— ¿El motivo por el cual se rompe el diálogo con las otras bancadas de oposición es porque Alva iba a encabezar esa lista?

Bueno, la lista la estaba viendo yo, no es que quería encabezar esa lista [la de Alva], yo estaba encabezando mi lista y estaba viendo quiénes se estaban acercando a mi lista.

— Si no había consenso entre las demás bancadas para una postulación suya, ¿por qué Renovación Popular no se suma a la lista de oposición?

Nadie me dijo que no quería estar conmigo, si alguien me lo hubiera dicho, hubiéramos cambiado la manera de hablar, hemos estado conversando y nunca se ha roto la conversación, yo he mantenido conversaciones hasta ayer con Avanza País, con Fuerza Popular, con los de Acuña [Alianza para el Progreso], yo no he roto ninguna conversación, ellos han decidido hacer otra cosa y esa no es mi responsabilidad, sino responsabilidad de ellos, se han sentido coaccionados o han creído que es lo mejor, la verdad no lo sé, pero esa es la situación.

— Por ejemplo, la congresista Norma Yarrow ha referido que la decisión en su bancada no ha sido unánime. Y ha adelantado que no respaldará su lista. ¿Tiene el apoyo de Rafael López Aliaga, el presidente de su partido?

De toda la bancada, yo soy el vocero oficial, el señor Rafael López Aliaga me ha respaldado permanentemente en la semana, en la semana lo debe haber hecho 10 veces. El partido es sólido y se mantiene así, yo no soy ningún loco que va a pretender ir solo a una competencia de esta naturaleza, la bancada me respalda, somos una unidad, somos democráticos, y sí, hay gente que no piensa como nosotros, la prueba es la señora Yarrow, quien ha salido al aire a decir eso, ese es su problema, ella hasta ayer ha estado reunido con los de Fuerza Popular, no sé que cosa tiene con ellos.

— ¿Y dentro de Renovación Popular hay otros congresistas que no están de acuerdo con su postulación a la Mesa Directiva, además de Yarrow?

No, no hay nadie más, si hubiera alguien más ya hubiera salido igual que ella [a decirlo].

— El congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, ha calificado de “torpeza política” la presentación de su lista, porque “le hace el juego a Perú Libre”. ¿No está dividiendo el voto opositor a la administración Castillo?

Avanza País no tiene cabeza, tiene tres cabezas, no tienen unidad, no sé sabe con quién se está hablando ahí, uno habla con A y te dice “sí, te voy a apoyar”, luego hablas con B y señalan “no, estamos hablando con tal”, Avanza País no tiene cabeza.

— Más allá de Avanza País, ¿no cree que su lista favorece a Perú Libre al dividir el voto de la oposición?

Yo se lo diría al revés, ellos están evitando de que mi lista pueda consolidarse, es al revés, tenemos el mismo derecho, estamos en democracia, por qué yo soy el vetado, no quieren que ataque a la corrupción.

— Pero la otra lista, que dirige Acción Popular, la integran cuatro partidos, la suya solo la componen congresista de Renovación Popular. Es decir, no tiene consenso.

Escúcheme, usted ha visto la cantidad de votos que tiene cada partido, nosotros representamos al pueblo, tenemos casi medio millón de votos, y hablo de la lista al Congreso, no del candidato a la Presidencia. Los partidos que usted me dice si suman sus votos, quizás hacen algo del nuestro. Individualmente, no representan nada, hay que medir el peso político para saber lo que tiene cada uno.

— En el Congreso, las elecciones a la Mesa Directiva se deciden por los votos de los parlamentarios, Renovación Popular, como bancada, tienen 11. Y la otra lista, tiene el respaldo de poco más de 50 legisladores.

¿Y usted sabe si van a votar por ella esos 50 votos que dice que tiene o van a votar por mí? […] He recibido el respaldo individual de algunos congresistas, yo no tengo 12 votos, tengo muchos más, nadie sabe quién es el dueño de los votos, porque estos son secretos.

— ¿Y no cree que le está haciendo el juego a la lista que integra Perú Libre?

No, Perú Libre tiene el derecho a postular, como todos los peruanos, han sacado una lista que no la presiden ellos, sino Somos Perú, tienen el derecho a hacerlo, y como todos tenemos el derecho a pelear por tratar de conseguir el triunfo, este no es un cálculo de votos, sino de consciencias. Nosotros tenemos 50 proyectos legislativos preparados, qué partido tiene 50 proyectos preparados. Y hemos estado en todas las marchas por la democracia, qué otro partido ha hecho eso. Yo garantizo la gobernabilidad del país, ninguno de ellos, la pueda garantizar. Yo no le debo nada a nadie, solo a mis electores.

— Los tuits que publicó a inicios de julio, en el sentido, de que las elecciones debían ser anuladas, ¿le terminan pasando factura?

No lo creo y si eso me pasó factura, ellos están mal. Yo lo que hablé fue de la realidad y lo hice con el tiempo suficiente, había demasiadas irregularidades, que sumadas hacían una cosa muy grande. Se pudo buscar a un organismo internacional para que se haga una auditoría y dependiendo de eso, se realice la segunda vuelta de nuevo […] Después cuando pasó el tiempo y me preguntaron, dije que “ya no”, porque se alteraría el cronograma electoral. Si me hubieran hecho caso, no estaríamos como estamos ahora, estaríamos con un gobierno posiblemente legitimado, si es que el resultado de la auditoría hubiera salido bueno, sino estaríamos acabando la segunda vuelta más limpia con las mismas personas.

Nota de redacción: Durante las últimas cinco semanas, los JEE y el JNE desestimaron todos los recursos de nulidad y apelaciones de Fuerza Popular, que acusó una “fraude en mesa”. También las misiones de observación electoral nacionales e internacionales ha referido que el proceso electoral se realizó con transparencia.

— ¿Usted retiraría su lista si es que las próximas horas no logra el respaldo suficiente?

No, mi decisión es ir a la competencia y en la competencia ver el resultado, todos tenemos derecho a participar democráticamente, nadie me puede obligar a retirarme.